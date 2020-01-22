Спасительный Гризманн! Барселона едва не опозорилась на Ибице

22 января проходят матчи 1/16 финала Кубка Испании. «Барселона» в гостях играла с «Ибицей», командой третьего испанского дивизиона (Сегунды B), и долгое время проигрывала в счете.
Спасителем для каталонцев стал Антуан Гризманн, сделавший дубль в концовке поединка, причем победный гол был забит на 90+5 минуте. «Барселона» идет дальше по сетке турнира в 1/8 финала.
Кубок Испании. 1/16 финала
«Ибица» – «Барселона» – 1:2
Голы: Кабалье, 9 – Гризманн, 72, 90+5.
«Ибица»: Парреньо, Лопес, Де ла Фуэнте, Гомес, Грима, Х.Перес, Лара (Сибо, 77), Нуньес, Кабалье (Карбия, 86), Родадо (Мендоса, 73), Насименту.
«Барселона»: Нету, Сержи Роберто, Лангле, Фирпо, Семеду, де Йонг, Пуч (Артур, 71), Ракитич (Видаль, 81), К.Перес (Жорди Альба, 59), Фати, Гризманн.
Предупреждения: Лопес, 61. Мендоса, 78. Сибо, 83. Грима, 88. Фати, 90+3. Нуньес, 90+5.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
Ибица. Стадион «Муниципальный Кан Миссес».
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Источник — Sport.ua
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