Спасительный Гризманн! Барселона едва не опозорилась на Ибице

Каталонцы долгое время проигрывали «Ибице» в матче Кубка Испании

  • 22.01.2020 21:57
  • 3451 просмотр
  • 3 комментария
Спасительный Гризманн! Барселона едва не опозорилась на Ибице
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22 января проходят матчи 1/16 финала Кубка Испании. «Барселона» в гостях играла с «Ибицей», командой третьего испанского дивизиона (Сегунды B), и долгое время проигрывала в счете.
 
Спасителем для каталонцев стал Антуан Гризманн, сделавший дубль в концовке поединка, причем победный гол был забит на 90+5 минуте. «Барселона» идет дальше по сетке турнира в 1/8 финала.
 
Кубок Испании. 1/16 финала
 
«Ибица» – «Барселона» – 1:2
 
Голы: Кабалье, 9 – Гризманн, 72, 90+5.
 
«Ибица»: Парреньо, Лопес, Де ла Фуэнте, Гомес, Грима, Х.Перес, Лара (Сибо, 77), Нуньес, Кабалье (Карбия, 86), Родадо (Мендоса, 73), Насименту.
 
«Барселона»: Нету, Сержи Роберто, Лангле, Фирпо, Семеду, де Йонг, Пуч (Артур, 71), Ракитич (Видаль, 81), К.Перес (Жорди Альба, 59), Фати, Гризманн.
 
Предупреждения: Лопес, 61. Мендоса, 78. Сибо, 83. Грима, 88. Фати, 90+3. Нуньес, 90+5.
 
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
 
Ибица. Стадион «Муниципальный Кан Миссес».
 
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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Shunya|Kh
    online
      Shunya|Kh, 22.01.2020 22:22
    0
    "Ибица дело тонкое"(с)
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 22.01.2020 22:10
    +1
    Думали что если владеть мячем 80% времени,то автоматом пройдут дальше,а если серьезно то тити-така без моментов сильно напрягает
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 22.01.2020 22:05
    0
    Гризли красава!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 22.01.2020 22:10
    +1
    Думали что если владеть мячем 80% времени,то автоматом пройдут дальше,а если серьезно то тити-така без моментов сильно напрягает
    Ссылка
    Shunya|Kh
    online
      Shunya|Kh, 22.01.2020 22:22
    0
    "Ибица дело тонкое"(с)
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 22.01.2020 22:05
    0
    Гризли красава!
    Ссылка
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