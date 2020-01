Динамо проведет спарринг с бразильским Новоризонтино

Во время тренировочного сбора в Турции «Динамо» проведет контрольный матч против клуба четвертого бразильского дивизиона «Новоризонтино».

Об этом сообщил твиттер бразильского клуба:

No próximo dia 27, parte do grupo que disputou a Copinha 2020 embarcará para a Turquia, para uma série de amistosos contra as equipes da Europa. Será a primeira viagem internacional do Tigre, que entre os seus adversários, enfrentará Zenit, Dinamo de Kiev e Dinamo Moscow! pic.twitter.com/WwM962EnCL