Определены два соперника Динамо на втором турецком сборе

Во время второго учебно-тренировочного сбора в Турции киевское «Динамо» проведет спарринг с норвежским «Стремсгодсетом».
«Стремсгодсет» вылетает на сбор в Турцию 28 января, и среди соперников норвежской команды названа киевская команда. Второй сбор «Динамо» пройдет в Турции с 2 по 16 февраля.
Кроме того, словенская «Олимпия» 5 февраля проведет товарищеский матч с «Динамо».
De tre første dagene brukes til fysiske tester og screening. Fra mandag er det fotballøkter på Gulskogen, før vi reiser til Tyrkia på treningsleir 28. januar. Der blir kamper mot Hobro og Dinamo Kiev.— Strømsgodset Fotball (@strmsgodset) January 15, 2020
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Источник — Sport.ua
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