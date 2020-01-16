Определены два соперника Динамо на втором турецком сборе

Во время второго учебно-тренировочного сбора в Турции киевское «Динамо» проведет спарринг с норвежским «Стремсгодсетом».

«Стремсгодсет» вылетает на сбор в Турцию 28 января, и среди соперников норвежской команды названа киевская команда. Второй сбор «Динамо» пройдет в Турции с 2 по 16 февраля.

Кроме того, словенская «Олимпия» 5 февраля проведет товарищеский матч с «Динамо».