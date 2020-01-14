Больше не Особенный! Клопп обыграл четыре разные команды Моуриньо

Немецкий специалист Юрген Клопп обыграл четыре разные команды португальского наставника Жозе Моуриньо. От рук немца пострадали:
- «Реал» Мадрид с Жозе Моуринью
- «Челси» с Жозе Моуринью
- «Манчестер Юнайтед» с Жозе Моуринью
- «Тоттенхэм» с Жозе Моуринью
11 января в матче АПЛ «Ливерпуль» Юргена Клоппа нанес поражение «Тоттенхэму» (1:0) с Жозе Моуринью во главе.
В соцсетях шутят, что португалец больше не Особенный.
#THFC miss another HUGE chance - Jose Mourinho's reaction says it all! 🤯— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 11, 2020
How did Lo Celso miss!? 😲 pic.twitter.com/G47LmIUiEn
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Источник — Sport.ua
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Ну, сумел ещё автобус/прессинг наладить с Порту и Интером.
Но, когда речь идёт, чтобы построить атакующую игру команды (первым номером) - то получается "Mission іmpossible"...
Ну, сумел ещё автобус/прессинг наладить с Порту и Интером.
Но, когда речь идёт, чтобы построить атакующую игру команды (первым номером) - то получается "Mission іmpossible"...
Ну, сумел ещё автобус/прессинг наладить с Порту и Интером.
Но, когда речь идёт, чтобы построить атакующую игру команды (первым номером) - то получается "Mission іmpossible"...
Ну, сумел ещё автобус/прессинг наладить с Порту и Интером.
Но, когда речь идёт, чтобы построить атакующую игру команды (первым номером) - то получается "Mission іmpossible"...
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