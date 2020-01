Больше не Особенный! Клопп обыграл четыре разные команды Моуриньо

Немецкий специалист Юрген Клопп обыграл четыре разные команды португальского наставника Жозе Моуриньо. От рук немца пострадали:

11 января в матче АПЛ «Ливерпуль» Юргена Клоппа нанес поражение «Тоттенхэму» (1:0) с Жозе Моуринью во главе.

В соцсетях шутят, что португалец больше не Особенный.

#THFC miss another HUGE chance - Jose Mourinho's reaction says it all! 🤯



How did Lo Celso miss!? 😲 pic.twitter.com/G47LmIUiEn