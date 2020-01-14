Больше не Особенный! Клопп обыграл четыре разные команды Моуриньо

От рук Клоппа пострадали «Реал», «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэм» с Моуриньо

  • 14.01.2020 09:41
  • 1380 просмотров
  • 4 комментария
Больше не Особенный! Клопп обыграл четыре разные команды Моуриньо
© Twitter
Немецкий специалист Юрген Клопп обыграл четыре разные команды португальского наставника Жозе Моуриньо. От рук немца пострадали:
  • «Реал» Мадрид с Жозе Моуринью
  • «Челси» с Жозе Моуринью
  • «Манчестер Юнайтед» с Жозе Моуринью
  • «Тоттенхэм» с Жозе Моуринью

11 января в матче АПЛ «Ливерпуль» Юргена Клоппа нанес поражение «Тоттенхэму» (1:0) с Жозе Моуринью во главе.

В соцсетях шутят, что португалец больше не Особенный.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 14.01.2020 10:58
    0
    Поручик Ржевский, 14.01.2020 10:38
    Моуриньо достигал результата со своими командами только лишь засчёт мотивации.
    Ну, сумел ещё автобус/прессинг наладить с Порту и Интером.
    Но, когда речь идёт, чтобы построить атакующую игру команды (первым номером) - то получается "Mission іmpossible"...
    Слишком огульное обобщение. Порту был скромным клубом, Интер тоже звезд с неба не хватал. Оборонительная тактика приносила результат. Но я бы не сказал, что игра Челси при Мауре была оборонительной. Или мадридского Реала. У Маура хорошая организация игры, и то, что оборона надежна, это как раз хорошо. Недостаток Маура в том, что он в своих схемах не умеет работать с яркими атакующими игроками, они у него тускнеют. Но Тоттенхем как раз такая команда, где ярких нестандартных игроков нет, к тому же, Маур сейчас не производит впечатление самоуверенного болвана, он сделал какие-то выводы, он явно работает над собой, так что ожидаю, что с Тоттенхемом у него может получиться.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.01.2020 10:38
    0
    Моуриньо достигал результата со своими командами только лишь засчёт мотивации.
    Ну, сумел ещё автобус/прессинг наладить с Порту и Интером.
    Но, когда речь идёт, чтобы построить атакующую игру команды (первым номером) - то получается "Mission іmpossible"...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.01.2020 10:22
    +1
    Наразі вже "особливий" Юрген...))
    Ссылка
    Lua-Lua
    online
      Lua-Lua, 14.01.2020 10:16
    +1
    время Маура прошло, это факт
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.01.2020 10:22
    +1
    Наразі вже "особливий" Юрген...))
    Ссылка
    Lua-Lua
    online
      Lua-Lua, 14.01.2020 10:16
    +1
    время Маура прошло, это факт
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 14.01.2020 10:58
    0
    Поручик Ржевский, 14.01.2020 10:38
    Моуриньо достигал результата со своими командами только лишь засчёт мотивации.
    Ну, сумел ещё автобус/прессинг наладить с Порту и Интером.
    Но, когда речь идёт, чтобы построить атакующую игру команды (первым номером) - то получается "Mission іmpossible"...
    Слишком огульное обобщение. Порту был скромным клубом, Интер тоже звезд с неба не хватал. Оборонительная тактика приносила результат. Но я бы не сказал, что игра Челси при Мауре была оборонительной. Или мадридского Реала. У Маура хорошая организация игры, и то, что оборона надежна, это как раз хорошо. Недостаток Маура в том, что он в своих схемах не умеет работать с яркими атакующими игроками, они у него тускнеют. Но Тоттенхем как раз такая команда, где ярких нестандартных игроков нет, к тому же, Маур сейчас не производит впечатление самоуверенного болвана, он сделал какие-то выводы, он явно работает над собой, так что ожидаю, что с Тоттенхемом у него может получиться.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.01.2020 10:38
    0
    Моуриньо достигал результата со своими командами только лишь засчёт мотивации.
    Ну, сумел ещё автобус/прессинг наладить с Порту и Интером.
    Но, когда речь идёт, чтобы построить атакующую игру команды (первым номером) - то получается "Mission іmpossible"...
    Ссылка
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