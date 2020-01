Жуткая трагедия в Австралии. Немецкий игрок погиб, упав со скалы к акулам

Немецкий футболист Эрик Биригитти, игрок американского студенческого клуба «Гастинг Бронкос», трагически погиб во время своего отпуска в Австралии.

21-летний футболист гулял по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва в воду. Течением его унесло далеко от берега.

Друзья попытались помочь Эрику, но на него напали акулы. Спасатели лишь ночью нашли тело футболиста. Клуб выразил соболезнование родным немецкого игрока.

Eric Birighitti, 21, eaten by sharks in Australia while holidaying with friends https://t.co/oxf8LCrw8k pic.twitter.com/HgI0FOwacj