Жуткая трагедия в Австралии. Немецкий игрок погиб, упав со скалы к акулам

Немецкий футболист Эрик Биригитти, игрок американского студенческого клуба «Гастинг Бронкос», трагически погиб во время своего отпуска в Австралии.

21-летний футболист гулял по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва в воду. Течением его унесло далеко от берега.

Друзья попытались помочь Эрику, но на него напали акулы. Спасатели лишь ночью нашли тело футболиста. Клуб выразил соболезнование родным немецкого игрока.