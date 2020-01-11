Жуткая трагедия в Австралии. Немецкий игрок погиб, упав со скалы к акулам

Игрок американского клуба «Гастинг Бронкос» поскользнулся и упал с обрыва

  • 11.01.2020 18:42
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Жуткая трагедия в Австралии. Немецкий игрок погиб, упав со скалы к акулам
© Twitter. Эрик Биригитти

Немецкий футболист Эрик Биригитти, игрок американского студенческого клуба «Гастинг Бронкос», трагически погиб во время своего отпуска в Австралии.

21-летний футболист гулял по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва в воду. Течением его унесло далеко от берега.

Друзья попытались помочь Эрику, но на него напали акулы. Спасатели лишь ночью нашли тело футболиста. Клуб выразил соболезнование родным немецкого игрока.

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Источник — Sport.ua

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