Шэньчжэнь. Александрова выиграла первый турнир WTA в сезоне

На турнире международной серии в Шэньчжэне состоялся финальный поединок.

В матче за титул вторая ракетка России Екатерина Александрова выиграла у Елены Рыбакиной из Казахстана.

Шэньчжэнь. Финал

Екатерина Александрова (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:2, 6:4

Отметим, что для 25-летней Александровой это дебютный титул на уровне WTA, ранее она проиграла один финал.

Рыбакина, которая выступает под флагом Казахстана с 2018 года, третий раз сражалась за титул, ранее на ее счету была одна победа.