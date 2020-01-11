Шэньчжэнь. Александрова выиграла первый турнир WTA в сезоне

На турнире международной серии в Шэньчжэне состоялся финальный поединок.
В матче за титул вторая ракетка России Екатерина Александрова выиграла у Елены Рыбакиной из Казахстана.
Шэньчжэнь. Финал
Екатерина Александрова (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:2, 6:4
Отметим, что для 25-летней Александровой это дебютный титул на уровне WTA, ранее она проиграла один финал.
Рыбакина, которая выступает под флагом Казахстана с 2018 года, третий раз сражалась за титул, ранее на ее счету была одна победа.
Напомним, в четвертьфинале турнир покинула Катерина Бондаренко. Еще одна украинка Леся Цуренко завершила выступления после первого круга.
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Источник — Sport.ua
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