Шэньчжэнь. Александрова выиграла первый турнир WTA в сезоне

И дебютный в карьере

  • 11.01.2020 15:55
  • 446 просмотров
  • 1 комментарий
Шэньчжэнь. Александрова выиграла первый турнир WTA в сезоне
© Shenzhen Open. Екатерина Александрова
На турнире международной серии в Шэньчжэне состоялся финальный поединок.
 
В матче за титул вторая ракетка России Екатерина Александрова выиграла у Елены Рыбакиной из Казахстана.
 
Шэньчжэнь. Финал
Екатерина Александрова (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:2, 6:4
 
Отметим, что для 25-летней Александровой это дебютный титул на уровне WTA, ранее она проиграла один финал.
 
Рыбакина, которая выступает под флагом Казахстана с 2018 года, третий раз сражалась за титул, ранее на ее счету была одна победа.
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Володимир Клапчук
      Володимир Клапчук, 11.01.2020 16:06
    +1
    Якого чорта пишете про москалів ???
    Ссылка
    Володимир Клапчук
      Володимир Клапчук, 11.01.2020 16:06
    +1
    Якого чорта пишете про москалів ???
    Ссылка
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