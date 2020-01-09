Шэньчжэнь. Бондаренко уступила Плишковой

Украинка не сумела преодолеть четвертьфинал турнира в Китае

  • 09.01.2020 13:41
  • 906 просмотров
  • 8 комментариев
Шэньчжэнь. Бондаренко уступила Плишковой
© WTA. Катерина Бондаренко
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.
 
В четвертьфинале украинка уступила Кристине Плишковой (№66 WTA).
 
Шэньчжэнь. Четвертьфинал
Катерина Бондаренко (Украина) – Кристина Плишкова (Чехия) – 4:6, 4:6
 
Ранее Бондаренко обыграла Чжан Шуай из Китая.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 09.01.2020 14:07
    +2
    Катя великий молодець за турнір. Після паузи отримала ігрову практику у вигляді 3-х поспіль матчів. Цілком вистачить, щоб відпочити 10 днів і вдало зіграти на шлемі. Не впевнений, але швидше за все Бондаренко по захищеному рейтингу мала б в основі АО стартувати. Якщо це так, то, може й добре що Катерині не доведеться продовжувати свої виступи на поточному турнірі і перевтомлювати себе. Все ж краще і за рейтинговими очками і преміальними спробувати успішно виступити в Австралії.
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 09.01.2020 13:57
    +2
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 09.01.2020 13:51
    Плішкова завдки ейсам і виграла! Катрина - молодець!
    Катерина - молодець!
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 13:56
    +2
    Конечно в топ 20 мы Бондаренко не увидим, но в топ 100 ей под силу войти!!!!!!
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    axylinam
      axylinam, 09.01.2020 13:54
    +4
    Пропала своя подача,плюс сил на третий матч не хватило-в целом очень хорошо выступила
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.01.2020 13:53
    +5
    По игре даже лучше чешки выглядела. Но Плишкова не просто подаёт - она гвозди вбивает)) такой подаче тяжело противостоять... Но прогресс за меньше чем полгода очевиден. Поднять физику, пару кг ещё скинуть, добавить мобильности в ножки и вполне себе достойно смотреться будет на корте. Удачи Кате
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    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 09.01.2020 13:51
    +3
    Плішкова завдки ейсам і виграла! Катрина - молодець!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 13:47
    +11
    Вполне достойно! Так что те кто писал что Бондаренко зря вернулась были неправы!!!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.01.2020 13:45
    +4
    уступила,хотя боролась, но у соперницы сил и мощи было побольше
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 13:47
    +11
    Вполне достойно! Так что те кто писал что Бондаренко зря вернулась были неправы!!!!!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.01.2020 13:53
    +5
    По игре даже лучше чешки выглядела. Но Плишкова не просто подаёт - она гвозди вбивает)) такой подаче тяжело противостоять... Но прогресс за меньше чем полгода очевиден. Поднять физику, пару кг ещё скинуть, добавить мобильности в ножки и вполне себе достойно смотреться будет на корте. Удачи Кате
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 09.01.2020 13:54
    +4
    Пропала своя подача,плюс сил на третий матч не хватило-в целом очень хорошо выступила
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.01.2020 13:45
    +4
    уступила,хотя боролась, но у соперницы сил и мощи было побольше
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 09.01.2020 13:51
    +3
    Плішкова завдки ейсам і виграла! Катрина - молодець!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.01.2020 14:07
    +2
    Катя великий молодець за турнір. Після паузи отримала ігрову практику у вигляді 3-х поспіль матчів. Цілком вистачить, щоб відпочити 10 днів і вдало зіграти на шлемі. Не впевнений, але швидше за все Бондаренко по захищеному рейтингу мала б в основі АО стартувати. Якщо це так, то, може й добре що Катерині не доведеться продовжувати свої виступи на поточному турнірі і перевтомлювати себе. Все ж краще і за рейтинговими очками і преміальними спробувати успішно виступити в Австралії.
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 09.01.2020 13:57
    +2
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 09.01.2020 13:51
    Плішкова завдки ейсам і виграла! Катрина - молодець!
    Катерина - молодець!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 13:56
    +2
    Конечно в топ 20 мы Бондаренко не увидим, но в топ 100 ей под силу войти!!!!!!
    Ссылка
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