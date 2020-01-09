Шэньчжэнь. Бондаренко уступила Плишковой

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.
В четвертьфинале украинка уступила Кристине Плишковой (№66 WTA).
Шэньчжэнь. Четвертьфинал
Катерина Бондаренко (Украина) – Кристина Плишкова (Чехия) – 4:6, 4:6
Ранее Бондаренко обыграла Чжан Шуай из Китая.
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Источник — Sport.ua
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