Шэньчжэнь. Катерина Бондаренко – в четвертьфинале

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) продолжает успешные выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.

Во втором круге украинка в двух сетах обыграла Чжан Шуай из Китая (№38 WTA).

Шэньчжэнь. Второй круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 7:6(8), 6:3

Для 33-летней украинки это первый четвертьфинал турниров WTA международной категории и выше с сентября 2017 года (победа в Ташкенте).

Также отметим, что Катерина впервые с Australian Open-2018 обыграла теннисистку из топ-40. Тогда ей удалось победить россиянку Анастасию Павлюченкову, которая занимала 18-ю строчку мирового рейтинга.

Выход в 1/4 финала поднимет Бондаренко, которая заявилась на этот турнир по «защищенному рейтингу», в шестую сотню мировой классификации.