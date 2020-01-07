Шэньчжэнь. Катерина Бондаренко – в четвертьфинале

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) продолжает успешные выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.
Во втором круге украинка в двух сетах обыграла Чжан Шуай из Китая (№38 WTA).
Шэньчжэнь. Второй круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 7:6(8), 6:3
Для 33-летней украинки это первый четвертьфинал турниров WTA международной категории и выше с сентября 2017 года (победа в Ташкенте).
Также отметим, что Катерина впервые с Australian Open-2018 обыграла теннисистку из топ-40. Тогда ей удалось победить россиянку Анастасию Павлюченкову, которая занимала 18-ю строчку мирового рейтинга.
Выход в 1/4 финала поднимет Бондаренко, которая заявилась на этот турнир по «защищенному рейтингу», в шестую сотню мировой классификации.
В следующем раунде украинка сразится против второй сеяной Арины Соболенко или Кристины Плишковой.
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Источник — Sport.ua
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