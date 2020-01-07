Шэньчжэнь. Катерина Бондаренко – в четвертьфинале

Первая победа украинки над теннисисткой из топ-40 со времен Australian Open-2018

  • 07.01.2020 08:05
  • 1306 просмотров
  • 3 комментария
Шэньчжэнь. Катерина Бондаренко – в четвертьфинале
© Al Habtoor Tennis Challenge. Катерина Бондаренко
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) продолжает успешные выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.
 
Во втором круге украинка в двух сетах обыграла Чжан Шуай из Китая (№38 WTA). 
 
Шэньчжэнь. Второй круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 7:6(8), 6:3
 
Для 33-летней украинки это первый четвертьфинал турниров WTA международной категории и выше с сентября 2017 года (победа в Ташкенте).
 
Также отметим, что Катерина впервые с Australian Open-2018 обыграла теннисистку из топ-40. Тогда ей удалось победить россиянку Анастасию Павлюченкову, которая занимала 18-ю строчку мирового рейтинга.
 
Выход в 1/4 финала поднимет Бондаренко, которая заявилась на этот турнир по «защищенному рейтингу», в шестую сотню мировой классификации.
 
В следующем раунде украинка сразится против второй сеяной Арины Соболенко или Кристины Плишковой.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Alex K
    online
      Alex K, 07.01.2020 08:31
    +1
    Андрій Некрасов, 07.01.2020 08:30
    Ну Кристина совсем не монстр.
    Прочитал "Каролина", извиняюсь На автомате уже - если Плишкова, то Каролина.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 07.01.2020 08:30
    +1
    Ну Кристина совсем не монстр.
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 07.01.2020 08:17
    +2
    Крутая игра, что не скажи. В следующем раунде ее ждут просто монстры, кто б там не был, но 1\4 уже большое достижения для Екатерины в данной ситуации
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 07.01.2020 08:17
    +2
    Крутая игра, что не скажи. В следующем раунде ее ждут просто монстры, кто б там не был, но 1\4 уже большое достижения для Екатерины в данной ситуации
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 07.01.2020 08:31
    +1
    Андрій Некрасов, 07.01.2020 08:30
    Ну Кристина совсем не монстр.
    Прочитал "Каролина", извиняюсь На автомате уже - если Плишкова, то Каролина.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 07.01.2020 08:30
    +1
    Ну Кристина совсем не монстр.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности