ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес - тренер Вест Хэма

«Вест Хэм» определился с новым тренером. Как и ожидалось, клуб подписал контракт с Дэвидом Мойесом, который заменил Мануэля Пеллегрини.
Контракт подписан на 18 месяцев.
Пеллегрини был уволен после того, как команда опустилась на 17-е место АПЛ и находится в 1 пункте от зоны вылета.
Мойес уже в понедельник проведет первую тренировку и познакомится с новыми игроками, в том числе с украинцем Андреем Ярмоленко.
Ранее Мойес уже работал с лондонской командой в течение 6 месяцев, когда заменил Славена Билича.
We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019
Источник — BBC
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Надеюсь, в Вэстхеме у него получится! Глядишь, и Андрюха нас еще порадует в долгую до ухода на футбольную пенсию ))
Надеюсь, в Вэстхеме у него получится! Глядишь, и Андрюха нас еще порадует в долгую до ухода на футбольную пенсию ))
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