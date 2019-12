ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес - тренер Вест Хэма

«Вест Хэм» определился с новым тренером. Как и ожидалось, клуб подписал контракт с Дэвидом Мойесом, который заменил Мануэля Пеллегрини.

Контракт подписан на 18 месяцев.

Пеллегрини был уволен после того, как команда опустилась на 17-е место АПЛ и находится в 1 пункте от зоны вылета.

Мойес уже в понедельник проведет первую тренировку и познакомится с новыми игроками, в том числе с украинцем Андреем Ярмоленко.

Ранее Мойес уже работал с лондонской командой в течение 6 месяцев, когда заменил Славена Билича.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE