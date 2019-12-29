ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес - тренер Вест Хэма

Клуб оперативно договорился с наставником

  • 29.12.2019 23:25
  • 2983 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес - тренер Вест Хэма
© twitter.com/WestHam

«Вест Хэм» определился с новым тренером. Как и ожидалось, клуб подписал контракт с Дэвидом Мойесом, который заменил Мануэля Пеллегрини.

Контракт подписан на 18 месяцев.

Пеллегрини был уволен после того, как команда опустилась на 17-е место АПЛ и находится в 1 пункте от зоны вылета.

Мойес уже в понедельник проведет первую тренировку и познакомится с новыми игроками, в том числе с украинцем Андреем Ярмоленко.

Ранее Мойес уже работал с лондонской командой в течение 6 месяцев, когда заменил Славена Билича.

 

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Источник — BBC

(4 голоса)

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Комментарии
    dnk-msk
    dnk-msk, 29.12.2019 23:32
    +1
    На самом деле, хороший тренер, которому когда-то не дали шанс хотя бы до конца сезона порулить МЮ.
    Надеюсь, в Вэстхеме у него получится! Глядишь, и Андрюха нас еще порадует в долгую до ухода на футбольную пенсию ))
    Ссылка
    dnk-msk
    dnk-msk, 29.12.2019 23:32
    +1
    На самом деле, хороший тренер, которому когда-то не дали шанс хотя бы до конца сезона порулить МЮ.
    Надеюсь, в Вэстхеме у него получится! Глядишь, и Андрюха нас еще порадует в долгую до ухода на футбольную пенсию ))
    Ссылка
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