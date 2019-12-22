Мане, Салах и Марез претендуют на звание игрок года в Африке

Африканская конфедерация футбола определила трех претендентов на звание лучшего футболиста года в Африке.
Приз могут получить хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез, а также два фоварда «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане.
OFFICIAL: The final three nominees for the 2019 African Player of the Year:— Squawka News (@SquawkaNews) December 22, 2019
🇩🇿 Riyad Mahrez
🇸🇳 Sadio Mané
🇪🇬 Mohamed Salah
Who deserves to win? 🏆 pic.twitter.com/x9Z0SRX0FT
Церемония награждения состоится 7 января в Египте. Последние два года приз выигрывал Мохамед Салах.
На звание лучшего молодого футболиста Африки претендуют Ашраф Хакими («Боруссия» Д), Самуэль Чуквезе («Вильярреал») и Виктор Осимхен («Лилль»).
Источник — Sport.ua
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