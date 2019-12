Мане, Салах и Марез претендуют на звание игрок года в Африке

Африканская конфедерация футбола определила трех претендентов на звание лучшего футболиста года в Африке.

Приз могут получить хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез, а также два фоварда «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане.

OFFICIAL: The final three nominees for the 2019 African Player of the Year:



🇩🇿 Riyad Mahrez

🇸🇳 Sadio Mané

🇪🇬 Mohamed Salah



Who deserves to win? 🏆 pic.twitter.com/x9Z0SRX0FT