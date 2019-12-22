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Мане, Салах и Марез претендуют на звание игрок года в Африке

Определились финалисты голосования

  • 22.12.2019 14:33
  • 338 просмотров
  • 2 комментария
Мане, Салах и Марез претендуют на звание игрок года в Африке
© Twitter
Африканская конфедерация футбола определила трех претендентов на звание лучшего футболиста года в Африке.
 
Приз могут получить хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез, а также два фоварда «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане.
 
 
 
Церемония награждения состоится 7 января в Египте. Последние два года приз выигрывал Мохамед Салах.
 
На звание лучшего молодого футболиста Африки претендуют Ашраф Хакими («Боруссия» Д), Самуэль Чуквезе («Вильярреал») и Виктор Осимхен («Лилль»).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    russol30
      russol30, 22.12.2019 15:43
    0
    Мане і виграє
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 22.12.2019 15:01
    +1
    Мане заслужил
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 22.12.2019 15:01
    +1
    Мане заслужил
    Ссылка
    russol30
      russol30, 22.12.2019 15:43
    0
    Мане і виграє
    Ссылка
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