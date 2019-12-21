ФОТО. Анчелотти и Артета присутствуют на матча Эвертона и Арсенала

Тренеры Карло Анчелотти и Микель Артета посетили матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Арсеналом».
Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» 20 декабря. А Анчелотти стал главным тренером «Эвертона» стал 21 декабря.
📸 Stand off!— Premier League (@premierleague) December 21, 2019
Both new bosses will be watching their teams from the terraces#EVEARS pic.twitter.com/yMg7ts2V54
Источник — Sport.ua
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