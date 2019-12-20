ОФИЦИАЛЬНО: Артета возглавил лондонский Арсенал

37-летний испанский специалист Микель Артета, ранее работавший в «Манчестер Сити», стал новым главным тренером лондонского «Арсенала».
Контракт «канониров» с Артетой рассчитан на 3,5 года.
«Это огромная честь. «Арсенал» — один из крупнейших клубов мира. Нам нужно бороться за трофеи. Мы говорили об этом с руководством клуба.
Мы знаем, что для этого нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы это сделаем. Я достаточно реалист, чтобы понять, что это не произойдет в одночасье, но в нынешнем составе много талантливых игроков», — отметил Артета.
В качестве футболиста Артета выступал за «Арсенал» с 2011-го по 2016-й годы.
После 17-ти сыгранных туров «Арсенал» занимает 10-е место в АПЛ, имея в активе 22 очка.
29-го ноября был отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала» испанский специалист Унаи Эмери. Его место временно занял Фредрик Юнгберг.
Источник — ФК Арсенал Лондон
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Лэмпс Сульшер, Артета.
Это круто
они не все физруки
Лэмпс Сульшер, Артета.
Это круто
они не все физруки
В качестве футболиста Артета выступал за «Арсенал» с 2011-го по 2016-й годы."
Поразительно. В Арсенале, что разве не знают, что будущий тренер никак не должен быть связан с клубом?
Лэмпс Сульшер, Артета.
Это круто
они не все физруки
Лэмпс Сульшер, Артета.
Это круто
они не все физруки
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