ОФИЦИАЛЬНО: Артета возглавил лондонский Арсенал

Контракт со специалистом рассчитан на 3,5 года

  • 20.12.2019 16:23
  • 3495 просмотров
  • 17 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Артета возглавил лондонский Арсенал
© ФК Арсенал Лондон. Микель Артета

37-летний испанский специалист Микель Артета, ранее работавший в «Манчестер Сити», стал новым главным тренером лондонского «Арсенала».

Контракт «канониров» с Артетой рассчитан на 3,5 года.

«Это огромная честь. «Арсенал» — один из крупнейших клубов мира. Нам нужно бороться за трофеи. Мы говорили об этом с руководством клуба.

Мы знаем, что для этого нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы это сделаем. Я достаточно реалист, чтобы понять, что это не произойдет в одночасье, но в нынешнем составе много талантливых игроков», — отметил Артета.

В качестве футболиста Артета выступал за «Арсенал» с 2011-го по 2016-й годы.

После 17-ти сыгранных туров «Арсенал» занимает 10-е место в АПЛ, имея в активе 22 очка.

29-го ноября был отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала» испанский специалист Унаи Эмери. Его место временно занял Фредрик Юнгберг.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

(4 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:55
    0
    trasher87 trasher87, 20.12.2019 17:28
    Шева будет в Милане после Евро
    Вот именно. А Анчелотти неплохой тренер и сейчас как раз без клуба. Ну ладно, руководству Арсенала виднее, только как бы они не пожалели об этом решении...
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 17:28
    0
    УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:25
    Карло Анчелотти, вот кто первым пришёл на ум. Я хотел видеть его в Милане, но туда, походу его не позовут
    Шева будет в Милане после Евро
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 20.12.2019 17:28
    0
    digsum, 20.12.2019 16:49
    Например, кого? Почеттино нельзя, а какие топы еще есть в наличии?
    Аллегрі
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 20.12.2019 17:26
    0
    digsum, 20.12.2019 16:49
    Например, кого? Почеттино нельзя, а какие топы еще есть в наличии?
    Анчелотті , Жардім
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:25
    0
    digsum, 20.12.2019 16:49
    Например, кого? Почеттино нельзя, а какие топы еще есть в наличии?
    Карло Анчелотти, вот кто первым пришёл на ум. Я хотел видеть его в Милане, но туда, походу его не позовут
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.12.2019 16:51
    0
    trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:50
    Меня радует что бывшие лидеры, капитаны становятся тренерами.
    Лэмпс Сульшер, Артета.
    Это круто
    хорошие, недорогие тренеры
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:50
    0
    AK_228, 20.12.2019 16:48
    радует это тебя?!))
    они не все физруки
    Меня радует что бывшие лидеры, капитаны становятся тренерами.
    Лэмпс Сульшер, Артета.
    Это круто
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.12.2019 16:49
    0
    УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 16:47
    Толку не будет. Арсенал может попрощаться с Еврокубками. Ну ладно, губастенький не в состоянии пригласить нормального тренера в Динамо, но ведь у Арсенала есть для этого все возможности...
    Например, кого? Почеттино нельзя, а какие топы еще есть в наличии?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:49
    0
    AK_228, 20.12.2019 16:48
    лучше Хави
    Да лучше Хави это правда. Согласен
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.12.2019 16:48
    0
    trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:38
    А заметили какой сейчас спрос на сердца)))
    радует это тебя?!))
    они не все физруки
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.12.2019 16:48
    0
    trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:42
    Ждём Леонель Месси возглавил Барселону
    лучше Хави
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 16:47
    0
    Толку не будет. Арсенал может попрощаться с Еврокубками. Ну ладно, губастенький не в состоянии пригласить нормального тренера в Динамо, но ведь у Арсенала есть для этого все возможности...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.12.2019 16:45
    0
    Интересно посмотреть на Арсенал с Артетой и МС без него
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.12.2019 16:44
    0
    В Арсенале надежда, что Гвардиола успел его чему-то обучить. Назначение, которое пока не вызывает никаких эмоций. Может, это и к лучшему. Назначение Эмери изначально воспринималось негативно, тем и закончилось.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:42
    0
    Ждём Леонель Месси возглавил Барселону
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 16:40
    -1
    "Артета возглавил лондонский Арсенал
    В качестве футболиста Артета выступал за «Арсенал» с 2011-го по 2016-й годы."
    Поразительно. В Арсенале, что разве не знают, что будущий тренер никак не должен быть связан с клубом?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:38
    0
    А заметили какой сейчас спрос на сердца)))
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:55
    0
    trasher87 trasher87, 20.12.2019 17:28
    Шева будет в Милане после Евро
    Вот именно. А Анчелотти неплохой тренер и сейчас как раз без клуба. Ну ладно, руководству Арсенала виднее, только как бы они не пожалели об этом решении...
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 17:28
    0
    УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:25
    Карло Анчелотти, вот кто первым пришёл на ум. Я хотел видеть его в Милане, но туда, походу его не позовут
    Шева будет в Милане после Евро
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 20.12.2019 17:28
    0
    digsum, 20.12.2019 16:49
    Например, кого? Почеттино нельзя, а какие топы еще есть в наличии?
    Аллегрі
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 20.12.2019 17:26
    0
    digsum, 20.12.2019 16:49
    Например, кого? Почеттино нельзя, а какие топы еще есть в наличии?
    Анчелотті , Жардім
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 17:25
    0
    digsum, 20.12.2019 16:49
    Например, кого? Почеттино нельзя, а какие топы еще есть в наличии?
    Карло Анчелотти, вот кто первым пришёл на ум. Я хотел видеть его в Милане, но туда, походу его не позовут
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.12.2019 16:51
    0
    trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:50
    Меня радует что бывшие лидеры, капитаны становятся тренерами.
    Лэмпс Сульшер, Артета.
    Это круто
    хорошие, недорогие тренеры
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:50
    0
    AK_228, 20.12.2019 16:48
    радует это тебя?!))
    они не все физруки
    Меня радует что бывшие лидеры, капитаны становятся тренерами.
    Лэмпс Сульшер, Артета.
    Это круто
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.12.2019 16:49
    0
    УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 16:47
    Толку не будет. Арсенал может попрощаться с Еврокубками. Ну ладно, губастенький не в состоянии пригласить нормального тренера в Динамо, но ведь у Арсенала есть для этого все возможности...
    Например, кого? Почеттино нельзя, а какие топы еще есть в наличии?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:49
    0
    AK_228, 20.12.2019 16:48
    лучше Хави
    Да лучше Хави это правда. Согласен
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.12.2019 16:48
    0
    trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:38
    А заметили какой сейчас спрос на сердца)))
    радует это тебя?!))
    они не все физруки
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.12.2019 16:48
    0
    trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:42
    Ждём Леонель Месси возглавил Барселону
    лучше Хави
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 16:47
    0
    Толку не будет. Арсенал может попрощаться с Еврокубками. Ну ладно, губастенький не в состоянии пригласить нормального тренера в Динамо, но ведь у Арсенала есть для этого все возможности...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.12.2019 16:45
    0
    Интересно посмотреть на Арсенал с Артетой и МС без него
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.12.2019 16:44
    0
    В Арсенале надежда, что Гвардиола успел его чему-то обучить. Назначение, которое пока не вызывает никаких эмоций. Может, это и к лучшему. Назначение Эмери изначально воспринималось негативно, тем и закончилось.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:42
    0
    Ждём Леонель Месси возглавил Барселону
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 16:38
    0
    А заметили какой сейчас спрос на сердца)))
    Ссылка
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