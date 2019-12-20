ОФИЦИАЛЬНО: Артета возглавил лондонский Арсенал

37-летний испанский специалист Микель Артета, ранее работавший в «Манчестер Сити», стал новым главным тренером лондонского «Арсенала».

Контракт «канониров» с Артетой рассчитан на 3,5 года.

«Это огромная честь. «Арсенал» — один из крупнейших клубов мира. Нам нужно бороться за трофеи. Мы говорили об этом с руководством клуба.

Мы знаем, что для этого нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы это сделаем. Я достаточно реалист, чтобы понять, что это не произойдет в одночасье, но в нынешнем составе много талантливых игроков», — отметил Артета.

В качестве футболиста Артета выступал за «Арсенал» с 2011-го по 2016-й годы.

После 17-ти сыгранных туров «Арсенал» занимает 10-е место в АПЛ, имея в активе 22 очка.

29-го ноября был отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала» испанский специалист Унаи Эмери. Его место временно занял Фредрик Юнгберг.