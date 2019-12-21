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ОФИЦИАЛЬНО. Анчелотти – новый главный тренер Эвертона

Итальянский специалист возвращается в Англию

  • 21.12.2019 13:35
  • 2697 просмотров
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Анчелотти – новый главный тренер Эвертона
© The Straits Times. Карло Анчелотти

«Эвертон» официально объявил, что новым главным тренером команды стал Карло Анчелотти. Наставник подписал контракт с клубом до конца сезона 2023/2024.

 

Карло Анчелотти недавно был уволен из итальянского «Наполи». 

Ранее сообщалось, что в «Эвертоне» Анчелоттти будет получать 4,5 млн евро в год.

«Эвертон» в начале декабря уволил своего наставника Марко Силву.

Ранее Анчелотти уже работал в АПЛ с «Челси» в 2009-2011 годах, и в 2010 году привел команду к чемпионству.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
      salamanka1982, 21.12.2019 15:12
    0
    Александр Сидорчук, 21.12.2019 14:55
    У меня вопрос:Вы в курсе,шо к Алексу Фергюсону Данкан не имеет никакого отношения?
    В смысле не имеет отношения к Алексу? Он полный однофамилец сера!!!!
    Ссылка
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 21.12.2019 14:55
    0
    markten1984, 21.12.2019 14:34
    Жаль Фергюсона ,дали бы поработать до конца сезона,При нем хоть характер у команды появился
    У меня вопрос:Вы в курсе,шо к Алексу Фергюсону Данкан не имеет никакого отношения?
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 21.12.2019 14:54
    0
    на понижение.. так бывает... В след за бенитесом((
    Ссылка
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 21.12.2019 14:52
    -1
    Суркис прощёлкал Анчелотти,а мог-бы попробовать,хуже в любом случае не было-бы!!!
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 21.12.2019 14:34
    0
    Жаль Фергюсона ,дали бы поработать до конца сезона,При нем хоть характер у команды появился
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 21.12.2019 14:05
    0
    tima fialko, 21.12.2019 13:39
    Це цікаво,що топ-тренер доб"ється з посередньою командою без зірок.Буду слідкувати і вболівати за тренера Шевченка.
    Без зірок? Подивись на склад! Там гравці найвищого рівня і майже всі грають в збірних .
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 21.12.2019 13:55
    +1
    14:30 Эвертон - Арсенал с новыми тренерами сразу в двух командах дебют
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 21.12.2019 13:39
    0
    Це цікаво,що топ-тренер доб"ється з посередньою командою без зірок.Буду слідкувати і вболівати за тренера Шевченка.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 21.12.2019 13:55
    +1
    14:30 Эвертон - Арсенал с новыми тренерами сразу в двух командах дебют
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 21.12.2019 15:12
    0
    Александр Сидорчук, 21.12.2019 14:55
    У меня вопрос:Вы в курсе,шо к Алексу Фергюсону Данкан не имеет никакого отношения?
    В смысле не имеет отношения к Алексу? Он полный однофамилец сера!!!!
    Ссылка
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 21.12.2019 14:55
    0
    markten1984, 21.12.2019 14:34
    Жаль Фергюсона ,дали бы поработать до конца сезона,При нем хоть характер у команды появился
    У меня вопрос:Вы в курсе,шо к Алексу Фергюсону Данкан не имеет никакого отношения?
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 21.12.2019 14:54
    0
    на понижение.. так бывает... В след за бенитесом((
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 21.12.2019 14:34
    0
    Жаль Фергюсона ,дали бы поработать до конца сезона,При нем хоть характер у команды появился
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 21.12.2019 14:05
    0
    tima fialko, 21.12.2019 13:39
    Це цікаво,що топ-тренер доб"ється з посередньою командою без зірок.Буду слідкувати і вболівати за тренера Шевченка.
    Без зірок? Подивись на склад! Там гравці найвищого рівня і майже всі грають в збірних .
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 21.12.2019 13:39
    0
    Це цікаво,що топ-тренер доб"ється з посередньою командою без зірок.Буду слідкувати і вболівати за тренера Шевченка.
    Ссылка
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