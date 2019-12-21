ОФИЦИАЛЬНО. Анчелотти – новый главный тренер Эвертона

«Эвертон» официально объявил, что новым главным тренером команды стал Карло Анчелотти. Наставник подписал контракт с клубом до конца сезона 2023/2024.

Карло Анчелотти недавно был уволен из итальянского «Наполи».

Ранее сообщалось, что в «Эвертоне» Анчелоттти будет получать 4,5 млн евро в год.

«Эвертон» в начале декабря уволил своего наставника Марко Силву.

Ранее Анчелотти уже работал в АПЛ с «Челси» в 2009-2011 годах, и в 2010 году привел команду к чемпионству.