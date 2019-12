ОФИЦИАЛЬНО. Анчелотти – новый главный тренер Эвертона

«Эвертон» официально объявил, что новым главным тренером команды стал Карло Анчелотти. Наставник подписал контракт с клубом до конца сезона 2023/2024.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R