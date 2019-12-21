ОФИЦИАЛЬНО. Анчелотти – новый главный тренер Эвертона

«Эвертон» официально объявил, что новым главным тренером команды стал Карло Анчелотти. Наставник подписал контракт с клубом до конца сезона 2023/2024.
🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R— Everton (@Everton) December 21, 2019
Карло Анчелотти недавно был уволен из итальянского «Наполи».
Ранее сообщалось, что в «Эвертоне» Анчелоттти будет получать 4,5 млн евро в год.
«Эвертон» в начале декабря уволил своего наставника Марко Силву.
Ранее Анчелотти уже работал в АПЛ с «Челси» в 2009-2011 годах, и в 2010 году привел команду к чемпионству.
Источник — Sport.ua
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