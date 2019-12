ФОТО. Аталанта Малиновского сыграет матч в рождественской форме

«Аталанта» закроет 2019 год матчем чемпионата Италии против «Милана», а на поле команда Джан Пьеро Гасперини выйдет в рождественской зеленой форме.

На форме также заметен силуэт елки.

«Аталанта» пока занимает 6-е место в 4-х пунктах от топ-4.

Ранее украинец Руслан Малиновский рассказал о том, что доволен переходом в итальянскую команду.

👕 Domenica #Atalanta in campo con la maglia #ChristmasMatch 🎄 edizione limitata!

Da oggi #18dicembre solo al nostro Official Store! 🎁



👕 #AtalantaMilan is Christmas Match!

This limited edition shirt is available from now at our Store! 🎁#AtalantaStore #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/0ZEvofv2NR