ВИДЕО: Почему Федерер не выиграл Уимблдон

Одним из самых запоминающихся розыгрышей матча стал второй матчбол Федерера, во время которого Джокович наказал соперника за не очень хорошо подготовленный выход к сетке.

Пользователь твиттера lehunterpro напомнил, что в 2012 году Роджер точно такой же атакой реализовал матчбол в финале Уимблдона против Энди Маррея.

Видео можно смотреть бесконечно: Джокович чуть лучше принял, форхенд Федерера был менее глубоким и острым. Судьбу финала решили сантиметры.

Why it couldn't have been the same 😢 pic.twitter.com/SFQMN3bSUe