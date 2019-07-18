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ВИДЕО: Почему Федерер не выиграл Уимблдон

Все решили сантиметры и мастерство Джоковича

  • 18.07.2019 20:48
  • 653 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО: Почему Федерер не выиграл Уимблдон
© Wimbledon. Новак Джокович и Роджер Федерер
В недавнем финале Уимблдона швейцарец Роджер Федерер в третий раз в карьере проиграл с матчболов сербу Новаку Джоковичу
 
Одним из самых запоминающихся розыгрышей матча стал второй матчбол Федерера, во время которого Джокович наказал соперника за не очень хорошо подготовленный выход к сетке.
 
Пользователь твиттера lehunterpro напомнил, что в 2012 году Роджер точно такой же атакой реализовал матчбол в финале Уимблдона против Энди Маррея. 
 
Видео можно смотреть бесконечно: Джокович чуть лучше принял, форхенд Федерера был менее глубоким и острым. Судьбу финала решили сантиметры. 
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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 18.07.2019 21:00
    +1
    Мое мнение. Роджеру при двух матч болах нужно было собраться и не спешить, он же на мой взгляд рано решил, что победа уже в кармане, один мяч другой, первой подачи нет, джокер принимает глубоко и все посыпалось!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 18.07.2019 21:00
    +1
    Мое мнение. Роджеру при двух матч болах нужно было собраться и не спешить, он же на мой взгляд рано решил, что победа уже в кармане, один мяч другой, первой подачи нет, джокер принимает глубоко и все посыпалось!
    Ссылка
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