ВИДЕО: Почему Федерер не выиграл Уимблдон

В недавнем финале Уимблдона швейцарец Роджер Федерер в третий раз в карьере проиграл с матчболов сербу Новаку Джоковичу.
Одним из самых запоминающихся розыгрышей матча стал второй матчбол Федерера, во время которого Джокович наказал соперника за не очень хорошо подготовленный выход к сетке.
Пользователь твиттера lehunterpro напомнил, что в 2012 году Роджер точно такой же атакой реализовал матчбол в финале Уимблдона против Энди Маррея.
Видео можно смотреть бесконечно: Джокович чуть лучше принял, форхенд Федерера был менее глубоким и острым. Судьбу финала решили сантиметры.
Why it couldn't have been the same 😢 pic.twitter.com/SFQMN3bSUe— lehunterpro (@lehunterpro) 16 липня 2019 р.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.