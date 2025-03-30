Забарный в старте. Обнародованы составы на матч Кубка Борнмут – Ман Сити

30 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Сити.

Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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Украинский защитник вишен Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

В этом противостоянии определится последний полуфиналист Кубка. Ранее в эту стадию пробились Кристал Пэлас, Астон Вилла и Ноттингем Форест.

Стартовые составы на матч Борнмут – Манчестер Сити