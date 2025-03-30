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Англия
30 марта 2025, 17:38 | Обновлено 30 марта 2025, 17:39
275
2

Забарный в старте. Обнародованы составы на матч Кубка Борнмут – Ман Сити

Поединок 1/4 финала начнется 30 марта в 18:30 по Киеву

30 марта 2025, 17:38 | Обновлено 30 марта 2025, 17:39
275
2
Забарный в старте. Обнародованы составы на матч Кубка Борнмут – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Сити.

Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник вишен Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

В этом противостоянии определится последний полуфиналист Кубка. Ранее в эту стадию пробились Кристал Пэлас, Астон Вилла и Ноттингем Форест.

Стартовые составы на матч Борнмут – Манчестер Сити

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Илья Забарный стартовые составы Борнмут Манчестер Сити Борнмут - Манчестер Сити Кубок Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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saltim
Без Хейзена и Керкеза? Борнмут решил слить кубок
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VovanSidorovi4
Пенсионеры Сити против Бормута 
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