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  4. Заря и Колос определили стартовые составы на матч УПЛ в Киеве
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 17:43 | Обновлено 30 марта 2025, 17:55
142
0

Заря и Колос определили стартовые составы на матч УПЛ в Киеве

30 марта в 18:00 состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги

30 марта 2025, 17:43 | Обновлено 30 марта 2025, 17:55
142
0
Заря и Колос определили стартовые составы на матч УПЛ в Киеве
ФК Заря

30 марта в 18:00 состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» будет принимать «Колос» из Ковалевки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Судить матч будет арбитр Александр Каленов из Львовской области.

Заря и Колос определили стартовые составы на матч УПЛ в Киеве

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Заря - Колос стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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