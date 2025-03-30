Украина. Премьер лига30 марта 2025, 17:43 | Обновлено 30 марта 2025, 17:55
142
0
Заря и Колос определили стартовые составы на матч УПЛ в Киеве
30 марта в 18:00 состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги
30 марта 2025, 17:43 | Обновлено 30 марта 2025, 17:55
142
0
30 марта в 18:00 состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Луганская «Заря» будет принимать «Колос» из Ковалевки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Судить матч будет арбитр Александр Каленов из Львовской области.
Читайте также:Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря и Колос определили стартовые составы на матч УПЛ в Киеве
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 марта 2025, 11:35 16
Борьба за пятое место и сохранение прописки в УПЛ только начинаются
Футбол | 30 марта 2025, 01:45 0
Украинец пропустил два мяча в первом тайме
Футбол | 29.03.2025, 20:43
Бокс | 30.03.2025, 08:32
Футбол | 30.03.2025, 18:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.03.2025, 23:46 20
28.03.2025, 20:22 7
29.03.2025, 04:30
30.03.2025, 08:52 10
29.03.2025, 02:49 1
29.03.2025, 07:47 27
29.03.2025, 01:40
29.03.2025, 02:18