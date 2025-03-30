30 марта в 18:00 состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» будет принимать «Колос» из Ковалевки.

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Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Судить матч будет арбитр Александр Каленов из Львовской области.

Заря и Колос определили стартовые составы на матч УПЛ в Киеве