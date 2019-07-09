Уимблдон. Ястремская претендует на звание Открытие турнира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская претендует на звание «Открытие Уимблдона». 19-летняя украинка, которая во время дебютного выступления в основной сетке соревнований остановилась лишь в четвертом круге, попала в список из четырех кандидатов, которые больше всех удивили во время игры на травяном мэйджоре.
Также в список попали 15-летняя Кори Гауфф (четвертый круг), 22-летняя Каролина Мухова (1/4 финала) и 23-летний Маттео Берреттини (четвертый круг).
Ранее Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.
Проголосовать за Ястремскую можно здесь.
“I was talking about her 12 months ago”— Wimbledon (@Wimbledon) 9 липня 2019 р.
The @WimbledonChnl panel have drawn up their four-player shortlist for the @oppo Wimbledon Breakthrough Award#Wimbledon pic.twitter.com/xgYXneB3EL
Источник — Wimbledon
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