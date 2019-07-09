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Уимблдон. Ястремская претендует на звание Открытие турнира

Украинская теннисистка вошла в шорт-лист из четырех претендентов

  • 09.07.2019 22:20
  • 1034 просмотра
  • 3 комментария
Уимблдон. Ястремская претендует на звание Открытие турнира
© Wimbledon. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская претендует на звание «Открытие Уимблдона». 19-летняя украинка, которая во время дебютного выступления в основной сетке соревнований остановилась лишь в четвертом круге, попала в список из четырех кандидатов, которые больше всех удивили во время игры на травяном мэйджоре.
 
Также в список попали 15-летняя Кори Гауфф (четвертый круг), 22-летняя Каролина Мухова (1/4 финала) и 23-летний Маттео Берреттини (четвертый круг).
 
Ранее Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.
 
Проголосовать за Ястремскую можно здесь.
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Источник — Wimbledon

(2 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
      Andy Chak, 09.07.2019 22:50
    0
    Гауфф, без питань, із-за віку тільки)))
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 09.07.2019 22:43
    0
    Sviatoslav Kudelych, 09.07.2019 22:35
    Кори Гауфф однозначно !!! Це по-чесному !!!
    На 100 відсотків згоден!!! В даному випадку рука не піднімається проголосувати за когось іншого. Та і тупо якось 34 ракетку світу називати відкриттям турніру за прохід в 4 коло.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 09.07.2019 22:35
    +6
    Кори Гауфф однозначно !!! Це по-чесному !!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 09.07.2019 22:35
    +6
    Кори Гауфф однозначно !!! Це по-чесному !!!
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 09.07.2019 22:50
    0
    Гауфф, без питань, із-за віку тільки)))
    Ссылка
    VoOne1983
    online
    VoOne1983, 09.07.2019 22:43
    0
    Sviatoslav Kudelych, 09.07.2019 22:35
    Кори Гауфф однозначно !!! Це по-чесному !!!
    На 100 відсотків згоден!!! В даному випадку рука не піднімається проголосувати за когось іншого. Та і тупо якось 34 ракетку світу називати відкриттям турніру за прохід в 4 коло.
    Ссылка
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