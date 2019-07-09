Свитолина cыграет в полуфинале Уимблдона!

Элина умеет удивлять в самые неожиданные моменты. После победы на Итоговом турнире каждый последующий триумф будут сравнивать именно с Сингапуром-2018.
Перед Уимблдоном Свитолина имела ужасную статистику: семь поражений в девяти матчах, украинка проигрывала практически всем. Но, как и в концовке прошлого сезона, ей удалось выстрелить в тот момент, когда в нее уже никто не верил. Кто мог представить себе, что первый полуфинал Элины на турнирах Большого шлема будет в Лондоне? Что-то из области ненаучной фантастики.
Матч с Муховой стал идеальным продолжением всех предыдущих поединков на Уимблдоне. Да, у Элины была хорошая сетка, но разве это впервые? Разве мы уже не выводили ее в полуфинал Australian Open 2018, когда она еще сражалась в первых раундах.
Начало сегодняшнего матча складывалось странно. Каролина проиграла свои подачу, а потом включила режим Бога. В следующих четырех геймах Свитолина взяла одно очко, показатель виннерсов/невынужденных чешки был 15-5. Мухова попадала все удары и, что самое невероятное, в защитной игре чувствовала себя лучше украинки. К счастью, сил на продолжение матча в таком духе у нее банально не хватило, она сбавила обороты и тут во всей красе предстала Свитолина. Она потихонечку перетянула одеяло на себя, навязала удобную ей тактику и сравнялась на пяти, когда Каролина выходила подавать на сет.
Судьба первой партии решалась в 11-м гейме, в котором Элина только с пятого раза реализовала скрытый сетбол. Мухова старалась, но сет остался за украинкой, в концовке она выглядела намного лучше. Также поблагодарим трос, который сегодня дважды в важные моменты сыграл за Элину, на Итоговом турнире, помнится, он также числился в друзьях украинки.
Вторую партию Свитолина играла лучше Муховой, хотя и проигрывала на старте 0:2. Особенно это было заметно во время розыгрышей важных мячей. При счете 5:2 украинка вышла подавать на матч, но дело пришлось отложить еще на два гейма. На первом же матчболе удалось хорошо подать и чешка не сумела вернуть мяч на другую сторону корта.
Браво, Элина! В который раз критики посрамлены, а Свитолина установила еще одно национальное достижение. В полуфинале нас ожидает «класико» с Симоной Халеп (№7 WTA)., битва обещает быть эпичной.
Отметим, что ранее Элина по два раза играла в четвертьфиналах Australian Open и Ролан Гаррос, но все четыре попытки были неудачными.
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Трава реально "медленная".
Свитолина провалила начало первого сета так, что думал - не буду смотреть на этот позор. Но досмотрел. И она включилась, плюс ошибки Муховой, которая переволновалась от самого факта, что вышла в 1/4 БТ.
Что будет у Свитолиной с Халеп - никто не знает. Халеп не блещет, но ошибается меньше, чем Элина. Более стабильна в тех розыгрышах, когда 50/50.
Но у Элины должен быть "большой зуб" на Халеп. За РГ. Большое желание ответить на тот дикий провал, когда обязана была брать последний гейм и решать дальше.
Должна быть здоровая спортивная и личная злость. )
За день отдохнет, подумает... А там посмотрим...
Трава реально "медленная".
Свитолина провалила начало первого сета так, что думал - не буду смотреть на этот позор. Но досмотрел. И она включилась, плюс ошибки Муховой, которая переволновалась от самого факта, что вышла в 1/4 БТ.
Что будет у Свитолиной с Халеп - никто не знает. Халеп не блещет, но ошибается меньше, чем Элина. Более стабильна в тех розыгрышах, когда 50/50.
Но у Элины должен быть "большой зуб" на Халеп. За РГ. Большое желание ответить на тот дикий провал, когда обязана была брать последний гейм и решать дальше.
Должна быть здоровая спортивная и личная злость. )
За день отдохнет, подумает... А там посмотрим...
Але апетит приходить під час їжі, тому треба боротися за трофей, іншого такого шансу може і не бути.
И... поздравляя Элину не могу не поблагодарить Плишкову
Далі Сімона. Це не грунт, тому я не знаю, чому на перемогу Халеп у турнірі коеф був 3,5 , а на Елінку аж 10. Подивимся в очній зустрічі, що там наплутали букмеккери, відколи це трава стала хорошим покриттям для Сімони...
Еліні здоров'я, впевненості, і характеру і злості в півфіналі. Потрібна вендетта, Еля, за минулі поразки в 2019-му.
Надо обязательно в четверг забить на работу и посмотреть на Свитолину Халеп....
Але апетит приходить під час їжі, тому треба боротися за трофей, іншого такого шансу може і не бути.
брейками,ну да ладно как выйграла это уже не важно, дальше Халеп вот где будет битва
Але апетит приходить під час їжі, тому треба боротися за трофей, іншого такого шансу може і не бути.
И... поздравляя Элину не могу не поблагодарить Плишкову
Далі Сімона. Це не грунт, тому я не знаю, чому на перемогу Халеп у турнірі коеф був 3,5 , а на Елінку аж 10. Подивимся в очній зустрічі, що там наплутали букмеккери, відколи це трава стала хорошим покриттям для Сімони...
Еліні здоров'я, впевненості, і характеру і злості в півфіналі. Потрібна вендетта, Еля, за минулі поразки в 2019-му.
брейками,ну да ладно как выйграла это уже не важно, дальше Халеп вот где будет битва
Трава реально "медленная".
Свитолина провалила начало первого сета так, что думал - не буду смотреть на этот позор. Но досмотрел. И она включилась, плюс ошибки Муховой, которая переволновалась от самого факта, что вышла в 1/4 БТ.
Что будет у Свитолиной с Халеп - никто не знает. Халеп не блещет, но ошибается меньше, чем Элина. Более стабильна в тех розыгрышах, когда 50/50.
Но у Элины должен быть "большой зуб" на Халеп. За РГ. Большое желание ответить на тот дикий провал, когда обязана была брать последний гейм и решать дальше.
Должна быть здоровая спортивная и личная злость. )
За день отдохнет, подумает... А там посмотрим...
Але апетит приходить під час їжі, тому треба боротися за трофей, іншого такого шансу може і не бути.
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