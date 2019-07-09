Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Свитолина cыграет в полуфинале Уимблдона!

Украинка с пятой попытки преодолела четвертьфинальный барьер турниров серии Grand Slam

  • 09.07.2019 18:49
  • 10434 просмотра
  • 32 комментария
Свитолина cыграет в полуфинале Уимблдона!
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит триумфальное выступление на Уимблдоне.

24-летняя украинка в матче 1/4 финала одолела Каролину Мухову из Чехии (№68 WTA) и установила национальное достижение. Ранее ни одна из украинок не играла в полуфиналах турниров Grand Slam.

Уимблдон. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 7:5, 6:4

Элина умеет удивлять в самые неожиданные моменты. После победы на Итоговом турнире каждый последующий триумф будут сравнивать именно с Сингапуром-2018.

Перед Уимблдоном Свитолина имела ужасную статистику: семь поражений в девяти матчах, украинка проигрывала практически всем. Но, как и в концовке прошлого сезона, ей удалось выстрелить в тот момент, когда в нее уже никто не верил. Кто мог представить себе, что первый полуфинал Элины на турнирах Большого шлема будет в Лондоне? Что-то из области ненаучной фантастики.
 
Матч с Муховой стал идеальным продолжением всех предыдущих поединков на Уимблдоне. Да, у Элины была хорошая сетка, но разве это впервые? Разве мы уже не выводили ее в полуфинал Australian Open 2018, когда она еще сражалась в первых раундах. 
 
Начало сегодняшнего матча складывалось странно. Каролина проиграла свои подачу, а потом включила режим Бога. В следующих четырех геймах Свитолина взяла одно очко, показатель виннерсов/невынужденных чешки был 15-5. Мухова попадала все удары и, что самое невероятное, в защитной игре чувствовала себя лучше украинки. К счастью, сил на продолжение матча в таком духе у нее банально не хватило, она сбавила обороты и тут во всей красе предстала Свитолина. Она потихонечку перетянула одеяло на себя, навязала удобную ей тактику и сравнялась на пяти, когда Каролина выходила подавать на сет.
 
Судьба первой партии решалась в 11-м гейме, в котором Элина только с пятого раза реализовала скрытый сетбол. Мухова старалась, но сет остался за украинкой, в концовке она выглядела намного лучше. Также поблагодарим трос, который сегодня дважды в важные моменты сыграл за Элину, на Итоговом турнире, помнится, он также числился в друзьях украинки.
 
Вторую партию Свитолина играла лучше Муховой, хотя и проигрывала на старте 0:2. Особенно это было заметно во время розыгрышей важных мячей. При счете 5:2 украинка вышла подавать на матч, но дело пришлось отложить еще на два гейма. На первом же матчболе удалось хорошо подать и чешка не сумела вернуть мяч на другую сторону корта.
 
Браво, Элина! В который раз критики посрамлены, а Свитолина установила еще одно национальное достижение. В полуфинале нас ожидает «класико» с Симоной Халеп (№7 WTA)., битва обещает быть эпичной.
 
Отметим, что ранее Элина по два раза играла в четвертьфиналах Australian Open и Ролан Гаррос, но все четыре попытки были неудачными.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Lazio
      Lazio, 09.07.2019 19:42
    0
    Просто додам: МОЛОДЧИНА!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    Andy Chak, 09.07.2019 19:41
    0
    Александр Жаирс, 09.07.2019 19:22
    Мне показалось, что Свитолина в конце уже еле ноги передвигала, но она умеет восстанавливаться, тем более, что в переди два дня отдыха. Элина мечтала сыграть против Серены-для осуществления мечты осталась "самая малость- выиграть у Халеп.
    двох днів не буде - жіночі півфінали в четвер!
    Ссылка
    yurkafx
    online
      yurkafx, 09.07.2019 19:33
    +2
    Таке враження ,що Еля навмисне дотягує до моменту ,коли рівень її обосру починає зашкварювати і тільки тоді видає супертурнір як минулого року в Сингапурі). Тепер Халеп і тут не грунт. Вогонь в очах Еліни заставив Пригадати кінець минулого року. Тому вперед Еліна нам вже мало півфіналу)
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 09.07.2019 19:30
    0
    Виталий Грин, 09.07.2019 19:19
    трава на Уимблдоне стала "медленной". После новой "политики партии".
    Трава реально "медленная".
    Свитолина провалила начало первого сета так, что думал - не буду смотреть на этот позор. Но досмотрел. И она включилась, плюс ошибки Муховой, которая переволновалась от самого факта, что вышла в 1/4 БТ.
    Что будет у Свитолиной с Халеп - никто не знает. Халеп не блещет, но ошибается меньше, чем Элина. Более стабильна в тех розыгрышах, когда 50/50.
    Но у Элины должен быть "большой зуб" на Халеп. За РГ. Большое желание ответить на тот дикий провал, когда обязана была брать последний гейм и решать дальше.
    Должна быть здоровая спортивная и личная злость. )
    За день отдохнет, подумает... А там посмотрим...
    На рахунок повільної трави - згоден повністю
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 09.07.2019 19:26
    0
    На жаль, бачила лише перший сет. Але хай як би там не було, надіюся, що зможу побачити ще два матчі Еліни на Уімблдоні. Молодець. Еліна любить вигравати, коли ніхто цього не чекає.
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 09.07.2019 19:22
    0
    Мне показалось, что Свитолина в конце уже еле ноги передвигала, но она умеет восстанавливаться, тем более, что в переди два дня отдыха. Элина мечтала сыграть против Серены-для осуществления мечты осталась "самая малость- выиграть у Халеп.
    Ссылка
    Виталий Грин
    online
      Виталий Грин, 09.07.2019 19:19
    +2
    fedd1979, 09.07.2019 19:11
    Уїмблдон-2019 їй ще з 1/16 можна занести в актив. Всі ж знають, що трава - не її покриття. Тому дійсно, хто б міг подумати, що перший півфінал такого турніру буде саме тут, а не там, де вона останні 2-3 роки - серед головних фаворитів. Тим більше, що це сталося не в найкращі для Елі часи. Будемо відвертими. сітка була в Світоліної не найважча, але хіба це вперше? Тому просто браво!
    трава на Уимблдоне стала "медленной". После новой "политики партии".
    Трава реально "медленная".
    Свитолина провалила начало первого сета так, что думал - не буду смотреть на этот позор. Но досмотрел. И она включилась, плюс ошибки Муховой, которая переволновалась от самого факта, что вышла в 1/4 БТ.
    Что будет у Свитолиной с Халеп - никто не знает. Халеп не блещет, но ошибается меньше, чем Элина. Более стабильна в тех розыгрышах, когда 50/50.
    Но у Элины должен быть "большой зуб" на Халеп. За РГ. Большое желание ответить на тот дикий провал, когда обязана была брать последний гейм и решать дальше.
    Должна быть здоровая спортивная и личная злость. )
    За день отдохнет, подумает... А там посмотрим...
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 09.07.2019 19:15
    +2
    Sergey_92, 09.07.2019 19:08
    На даний час на Еліну 6.5
    Це було до матчів 1/4. А фаворит Серена - 2,5 було.
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 09.07.2019 19:11
    +2
    Владислав Антонов, 09.07.2019 18:59
    Нарешті Еліну прорвало, в будь якому разі Уімблдон-2019 уже можна занести їй в актив.
    Але апетит приходить під час їжі, тому треба боротися за трофей, іншого такого шансу може і не бути.
    Уїмблдон-2019 їй ще з 1/16 можна занести в актив. Всі ж знають, що трава - не її покриття. Тому дійсно, хто б міг подумати, що перший півфінал такого турніру буде саме тут, а не там, де вона останні 2-3 роки - серед головних фаворитів. Тим більше, що це сталося не в найкращі для Елі часи. Будемо відвертими. сітка була в Світоліної не найважча, але хіба це вперше? Тому просто браво!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 09.07.2019 19:09
    +7
    Александр Черепанов, 09.07.2019 18:55
    Элина, с первым полуфиналом!!! Это было тяжело, но круто!!! Смотрел Серену, конечно космическая она, не ожидал. Но, вот с Халеп можно бороться и шанс будет уж точно!!! Спасибо,за прекрасные эмоции
    Сейчас ни Элина, ни Халеп не блещут. Посмотрим.
    И... поздравляя Элину не могу не поблагодарить Плишкову
    Ссылка
    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 09.07.2019 19:09
    +5
    Дякую тобі Еліна!!! Іди вперед , будь собою,ми завжди з тобою!!!
    Ссылка
    Sergey_92
      Sergey_92, 09.07.2019 19:08
    0
    vit-2, 09.07.2019 18:56
    Еля велика молодчинка. З виходом у ТОП-4 шлему Елінка!
    Далі Сімона. Це не грунт, тому я не знаю, чому на перемогу Халеп у турнірі коеф був 3,5 , а на Елінку аж 10. Подивимся в очній зустрічі, що там наплутали букмеккери, відколи це трава стала хорошим покриттям для Сімони...
    Еліні здоров'я, впевненості, і характеру і злості в півфіналі. Потрібна вендетта, Еля, за минулі поразки в 2019-му.
    На даний час на Еліну 6.5
    Ссылка
    reflexia
      reflexia, 09.07.2019 19:03
    +2
    НАША УМНИЧКА❤️❤️❤️❤️
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 09.07.2019 19:00
    -2
    Ого.... У Эли у сетки 17 из 24! Очень неплохо. Эля у сетки играть научилась?
    Надо обязательно в четверг забить на работу и посмотреть на Свитолину Халеп....
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 09.07.2019 18:59
    +8
    Нарешті Еліну прорвало, в будь якому разі Уімблдон-2019 уже можна занести їй в актив.
    Але апетит приходить під час їжі, тому треба боротися за трофей, іншого такого шансу може і не бути.
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 09.07.2019 18:59
    +5
    Игра Єлины да не скажешь,что уверенно выграла такое ощущение,что на раслабоне играла хотя и с
    брейками,ну да ладно как выйграла это уже не важно, дальше Халеп вот где будет битва
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 09.07.2019 18:58
    0
    Sviatoslav Kudelych, 09.07.2019 18:56
    спеціаліст
    не такий наївний як ти, хоча ти тут пукаєш раз в століття, йди спи, недолугий)))
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 09.07.2019 18:57
    +8
    Наши ублюдки хоть бы где-то трансляцию показали. Сябрам спасибо.
    Ссылка
    relax-1984
    relax-1984, 09.07.2019 18:57
    +7
    А-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😱 Еліна-а-а-а-а-а!!!!!!!! А-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🤸👍💪 Нема слів! Бравісімо 👏👏👏👏👏👏 Ну накінець, ну невже... Після переможної подачі, коли Еліна немов дівчатко пострибала, аж очі змокріли 😂😂😂😅😅😅 Мої щирі привітання Елінці, їй команді та всім справжнім вболівальникам!!!
    Ссылка
    ХТЗ Александр
    online
      ХТЗ Александр, 09.07.2019 18:57
    +7
    Ну что сказать - Крутыха! Исторический эйс. Следующий матч - самый трудный. Успеха!
    Ссылка
    футфан
      футфан, 09.07.2019 18:53
    +22
    Евгений Семыкин, 09.07.2019 18:50
    Ну как то без фурора, но и сказать что играла плохо не скажешь... Молодец, на одной волне ! Может так оно и к лучшему без перепадов )
    Програла - королева інстаграму, ВИГРАЛА - без фурору... Таким фанатам не угодиш)))
    Ссылка
    Алина Бабенко
      Алина Бабенко, 09.07.2019 18:54
    +16
    То, что мы увидели, это как раз то, что отличает топ-теннисистку от всех остальных. Умение собираться даже в самой непривлекательной для себя ситуации и выиграть. Браво! Нервно, но оно того стоило! С первым полуфиналом!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 09.07.2019 18:54
    +15
    Чудово. Не знаю, як у вас, а в мене якесь дежавю з торішнім підсумковим турніром. Тоді теж ніхто не очікував, а воно якось вийшло
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 09.07.2019 18:53
    +15
    Просто блестящий камбэк в первом сете и почти уверенная победа во втором. Молодец Эля, ждём полуфинал и тебя в финале!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 09.07.2019 18:54
    +13
    Дааа, Эля, респект! Не верил что с таким спадом в игре так далеко зайдет. Молодчина!
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 09.07.2019 18:53
    +10
    Нарешті дочекалися і півфіналу. Тепер чекатимемо фінал ТБШ. Але він може бути вже. Не зупинятися
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 09.07.2019 18:59
    +8
    Нарешті Еліну прорвало, в будь якому разі Уімблдон-2019 уже можна занести їй в актив.
    Але апетит приходить під час їжі, тому треба боротися за трофей, іншого такого шансу може і не бути.
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 09.07.2019 18:57
    +8
    Наши ублюдки хоть бы где-то трансляцию показали. Сябрам спасибо.
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 09.07.2019 18:55
    +8
    Элина, с первым полуфиналом!!! Это было тяжело, но круто!!! Смотрел Серену, конечно космическая она, не ожидал. Но, вот с Халеп можно бороться и шанс будет уж точно!!! Спасибо,за прекрасные эмоции
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 09.07.2019 19:09
    +7
    Александр Черепанов, 09.07.2019 18:55
    Элина, с первым полуфиналом!!! Это было тяжело, но круто!!! Смотрел Серену, конечно космическая она, не ожидал. Но, вот с Халеп можно бороться и шанс будет уж точно!!! Спасибо,за прекрасные эмоции
    Сейчас ни Элина, ни Халеп не блещут. Посмотрим.
    И... поздравляя Элину не могу не поблагодарить Плишкову
    Ссылка
    relax-1984
    relax-1984, 09.07.2019 18:57
    +7
    А-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😱 Еліна-а-а-а-а-а!!!!!!!! А-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🤸👍💪 Нема слів! Бравісімо 👏👏👏👏👏👏 Ну накінець, ну невже... Після переможної подачі, коли Еліна немов дівчатко пострибала, аж очі змокріли 😂😂😂😅😅😅 Мої щирі привітання Елінці, їй команді та всім справжнім вболівальникам!!!
    Ссылка
    ХТЗ Александр
    online
      ХТЗ Александр, 09.07.2019 18:57
    +7
    Ну что сказать - Крутыха! Исторический эйс. Следующий матч - самый трудный. Успеха!
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 09.07.2019 18:56
    +7
    Еля велика молодчинка. З виходом у ТОП-4 шлему Елінка!
    Далі Сімона. Це не грунт, тому я не знаю, чому на перемогу Халеп у турнірі коеф був 3,5 , а на Елінку аж 10. Подивимся в очній зустрічі, що там наплутали букмеккери, відколи це трава стала хорошим покриттям для Сімони...
    Еліні здоров'я, впевненості, і характеру і злості в півфіналі. Потрібна вендетта, Еля, за минулі поразки в 2019-му.
    Ссылка
    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 09.07.2019 19:09
    +5
    Дякую тобі Еліна!!! Іди вперед , будь собою,ми завжди з тобою!!!
    Ссылка
    romeoboss50
      romeoboss50, 09.07.2019 18:59
    +5
    Игра Єлины да не скажешь,что уверенно выграла такое ощущение,что на раслабоне играла хотя и с
    брейками,ну да ладно как выйграла это уже не важно, дальше Халеп вот где будет битва
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 09.07.2019 18:56
    +5
    Andy Chak, 09.07.2019 18:55
    Там де не чекали, там півфінал!!! Приємний нєжданчик, але з такою грою як сьогодні, Халєп просто винесе в одну калітку!
    Калітка є і для Халеп
    Ссылка
    yurkafx
    online
      yurkafx, 09.07.2019 19:33
    +2
    Таке враження ,що Еля навмисне дотягує до моменту ,коли рівень її обосру починає зашкварювати і тільки тоді видає супертурнір як минулого року в Сингапурі). Тепер Халеп і тут не грунт. Вогонь в очах Еліни заставив Пригадати кінець минулого року. Тому вперед Еліна нам вже мало півфіналу)
    Ссылка
    Виталий Грин
    online
      Виталий Грин, 09.07.2019 19:19
    +2
    fedd1979, 09.07.2019 19:11
    Уїмблдон-2019 їй ще з 1/16 можна занести в актив. Всі ж знають, що трава - не її покриття. Тому дійсно, хто б міг подумати, що перший півфінал такого турніру буде саме тут, а не там, де вона останні 2-3 роки - серед головних фаворитів. Тим більше, що це сталося не в найкращі для Елі часи. Будемо відвертими. сітка була в Світоліної не найважча, але хіба це вперше? Тому просто браво!
    трава на Уимблдоне стала "медленной". После новой "политики партии".
    Трава реально "медленная".
    Свитолина провалила начало первого сета так, что думал - не буду смотреть на этот позор. Но досмотрел. И она включилась, плюс ошибки Муховой, которая переволновалась от самого факта, что вышла в 1/4 БТ.
    Что будет у Свитолиной с Халеп - никто не знает. Халеп не блещет, но ошибается меньше, чем Элина. Более стабильна в тех розыгрышах, когда 50/50.
    Но у Элины должен быть "большой зуб" на Халеп. За РГ. Большое желание ответить на тот дикий провал, когда обязана была брать последний гейм и решать дальше.
    Должна быть здоровая спортивная и личная злость. )
    За день отдохнет, подумает... А там посмотрим...
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 09.07.2019 19:15
    +2
    Sergey_92, 09.07.2019 19:08
    На даний час на Еліну 6.5
    Це було до матчів 1/4. А фаворит Серена - 2,5 було.
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 09.07.2019 19:11
    +2
    Владислав Антонов, 09.07.2019 18:59
    Нарешті Еліну прорвало, в будь якому разі Уімблдон-2019 уже можна занести їй в актив.
    Але апетит приходить під час їжі, тому треба боротися за трофей, іншого такого шансу може і не бути.
    Уїмблдон-2019 їй ще з 1/16 можна занести в актив. Всі ж знають, що трава - не її покриття. Тому дійсно, хто б міг подумати, що перший півфінал такого турніру буде саме тут, а не там, де вона останні 2-3 роки - серед головних фаворитів. Тим більше, що це сталося не в найкращі для Елі часи. Будемо відвертими. сітка була в Світоліної не найважча, але хіба це вперше? Тому просто браво!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности