Свитолина cыграет в полуфинале Уимблдона!

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит триумфальное выступление на Уимблдоне.

24-летняя украинка в матче 1/4 финала одолела Каролину Мухову из Чехии (№68 WTA) и установила национальное достижение. Ранее ни одна из украинок не играла в полуфиналах турниров Grand Slam.

Уимблдон. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 7:5, 6:4

Элина умеет удивлять в самые неожиданные моменты. После победы на Итоговом турнире каждый последующий триумф будут сравнивать именно с Сингапуром-2018.

Перед Уимблдоном Свитолина имела ужасную статистику: семь поражений в девяти матчах, украинка проигрывала практически всем. Но, как и в концовке прошлого сезона, ей удалось выстрелить в тот момент, когда в нее уже никто не верил. Кто мог представить себе, что первый полуфинал Элины на турнирах Большого шлема будет в Лондоне? Что-то из области ненаучной фантастики.

Матч с Муховой стал идеальным продолжением всех предыдущих поединков на Уимблдоне. Да, у Элины была хорошая сетка, но разве это впервые? Разве мы уже не выводили ее в полуфинал Australian Open 2018, когда она еще сражалась в первых раундах.

Начало сегодняшнего матча складывалось странно. Каролина проиграла свои подачу, а потом включила режим Бога. В следующих четырех геймах Свитолина взяла одно очко, показатель виннерсов/невынужденных чешки был 15-5. Мухова попадала все удары и, что самое невероятное, в защитной игре чувствовала себя лучше украинки. К счастью, сил на продолжение матча в таком духе у нее банально не хватило, она сбавила обороты и тут во всей красе предстала Свитолина. Она потихонечку перетянула одеяло на себя, навязала удобную ей тактику и сравнялась на пяти, когда Каролина выходила подавать на сет.

Судьба первой партии решалась в 11-м гейме, в котором Элина только с пятого раза реализовала скрытый сетбол. Мухова старалась, но сет остался за украинкой, в концовке она выглядела намного лучше. Также поблагодарим трос, который сегодня дважды в важные моменты сыграл за Элину, на Итоговом турнире, помнится, он также числился в друзьях украинки.

Вторую партию Свитолина играла лучше Муховой, хотя и проигрывала на старте 0:2. Особенно это было заметно во время розыгрышей важных мячей. При счете 5:2 украинка вышла подавать на матч, но дело пришлось отложить еще на два гейма. На первом же матчболе удалось хорошо подать и чешка не сумела вернуть мяч на другую сторону корта.

Браво, Элина! В который раз критики посрамлены, а Свитолина установила еще одно национальное достижение. В полуфинале нас ожидает «класико» с Симоной Халеп (№7 WTA)., битва обещает быть эпичной.

Отметим, что ранее Элина по два раза играла в четвертьфиналах Australian Open и Ролан Гаррос, но все четыре попытки были неудачными.