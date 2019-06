Галле. Стаховский проиграл Эрберу в трех сетах

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№121 ATP) завершил борьбу в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Галле (Германия).

В матче второго круга украинец в трех сетах проиграл французу Пьеру-Югу Эрберу (№43 ATP).

Галле. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:2, 6:7(2), 4:6

В первом сете у француза ушло много время на раскачку, он отдал две своих первых подачи Стаховскому и дальше уже шансов не имел. В концовке партии случился забавный эпизод, когда Эрбер попросил Стаховского использовать челлендж (к тому моменту у француза они уже закончились) на своем геймболе. Повтор показал миллиметровое попадание в корт, оба теннисисты лишь улыбнулись.

*Herbert hits serve (called out)*



*Tries to challenge but none remaining*



*Herbert asks Stakhovsky to challenge for him*



*Stakho challenges*



*Hawkeye shows ball in by less than a millimetre*



*Both laugh* pic.twitter.com/9SqPtnByor