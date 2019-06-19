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Галле. Стаховский проиграл Эрберу в трех сетах

Украинский теннисист не сумел выйти в 1/4 финала турнира ATP World Tour 500

  • 19.06.2019 19:20
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  • 1 комментарий
Галле. Стаховский проиграл Эрберу в трех сетах
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№121 ATP) завершил борьбу в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Галле (Германия).
 
В матче второго круга украинец в трех сетах проиграл французу Пьеру-Югу Эрберу (№43 ATP). 
 
Галле. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:2, 6:7(2), 4:6
 
В первом сете у француза ушло много время на раскачку, он отдал две своих первых подачи Стаховскому и дальше уже шансов не имел. В концовке партии случился забавный эпизод, когда Эрбер попросил Стаховского использовать челлендж (к тому моменту у француза они уже закончились) на своем геймболе. Повтор показал миллиметровое попадание в  корт, оба теннисисты лишь улыбнулись.
В начале второй партии травмировался болбой, который потерял бдительность, догоняя один из мячей. На корте появился медицинский персонал. Партия была более-менее равной, но чувствовалось, что француз перехватил инициативу в матче. Он стал лучше подавать, шансов у украинца на приеме откровенно не было. Единственный свой двойной брейкпоинт француз также не реализовал. На тай-брейке Эрбер повел 5:0 и все стало ясно.
 
 
К сожалению, в третьем сете даже до тай-брейка дотянуть не получилось. Сергей дважды с трудом вырывал победы на своих подачах, но в пятом гейме все же не устоял. Дальше он взял 2 очка в трех геймах на приеме и ожидаемо уступил.
 
В 1/4 финала Эрбер сразится с Борной Чоричем (№14 ATP) или Жуаном Соузой (№71 ATP).
 
Отметим, что Стаховский не побеждал теннисистов из топ-50 с прошлогоднего Уимблдона (7 поражений подряд), когда обыграл Соузу.
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Тролль
    online
      Тролль, 19.06.2019 19:28
    -1
    Старый сплетник..уже пора подвязывать с теннисом..Пердит уже старик на корте,а не играет..
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