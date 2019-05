Мадрид. Костюк и Козлова узнали соперниц по первому кругу

Украинские теннисистки Марта Костюк (№320 WTA) и Катерина Козлова (№84 WTA) узнали имена первых соперниц в основной сетке престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.

16-летняя Костюк сыграет против чешки Кристины Плишковой (№85 WTA), которая также выиграла квалификацию. Ранее теннисистки между собой не играли.

Козлова сразится с Чжан Шуай из Китая (№42 WTA). Они также ранее не пересекались.

WTA Madrid, qualifiers placed:



E. Mertens vs [Q] A. K. Schmiedlova

[Q] K. Kozlova vs S. Zhang

[3] S. Halep vs [Q] M. Gasparyan

[Q] V. Zvonareva vs D. Collins

[8] S. Stephens vs [Q] P. Hercog

[Q] Kr. Pliskova vs [Q] M. Kostyuk

B. Strycova vs [Q] K. Mladenovic