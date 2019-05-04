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Мадрид. Костюк и Козлова узнали соперниц по первому кругу

Украинкам крупно повезло

  • 04.05.2019 18:11
  • 814 просмотров
  • 4 комментария
Мадрид. Костюк и Козлова узнали соперниц по первому кругу
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинские теннисистки Марта Костюк (№320 WTA) и Катерина Козлова (№84 WTA) узнали имена первых соперниц в основной сетке престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
16-летняя Костюк сыграет против чешки Кристины Плишковой (№85 WTA), которая также выиграла квалификацию. Ранее теннисистки между собой не играли.
 
Козлова сразится с Чжан Шуай из Китая (№42 WTA). Они также ранее не пересекались.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.05.2019 18:39
    0
    Действительно, со жребием обеим повезло. Но все равно, просто никому не будет. Интересно, что Катя в случае прохода дальше может сыграть с главной Плишковой - Каролиной. Если та победит Даяну.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 04.05.2019 18:38
    0
    Все квалифаеры из Восточной Европы или происхождения
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 04.05.2019 18:28
    +1
    Плишкова сегодня очень тяжело играла
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 04.05.2019 18:24
    +2
    А ведь реально крупно повезло. Любой другой жребий на бумаге был бы хуже. Теперь всё будет зависеть только от них и... ну немного от их соперниц.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 04.05.2019 18:24
    +2
    А ведь реально крупно повезло. Любой другой жребий на бумаге был бы хуже. Теперь всё будет зависеть только от них и... ну немного от их соперниц.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 04.05.2019 18:28
    +1
    Плишкова сегодня очень тяжело играла
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.05.2019 18:39
    0
    Действительно, со жребием обеим повезло. Но все равно, просто никому не будет. Интересно, что Катя в случае прохода дальше может сыграть с главной Плишковой - Каролиной. Если та победит Даяну.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 04.05.2019 18:38
    0
    Все квалифаеры из Восточной Европы или происхождения
    Ссылка
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