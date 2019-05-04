Мадрид. Костюк и Козлова узнали соперниц по первому кругу

Украинские теннисистки Марта Костюк (№320 WTA) и Катерина Козлова (№84 WTA) узнали имена первых соперниц в основной сетке престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
16-летняя Костюк сыграет против чешки Кристины Плишковой (№85 WTA), которая также выиграла квалификацию. Ранее теннисистки между собой не играли.
Козлова сразится с Чжан Шуай из Китая (№42 WTA). Они также ранее не пересекались.
WTA Madrid, qualifiers placed:— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) 4 травня 2019 р.
E. Mertens vs [Q] A. K. Schmiedlova
[Q] K. Kozlova vs S. Zhang
[3] S. Halep vs [Q] M. Gasparyan
[Q] V. Zvonareva vs D. Collins
[8] S. Stephens vs [Q] P. Hercog
[Q] Kr. Pliskova vs [Q] M. Kostyuk
B. Strycova vs [Q] K. Mladenovic
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Источник — Sport.ua
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