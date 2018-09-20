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Гуанчжоу. Козлова без шансов проиграла Путинцевой

Украинка вела в первом сете 4:1, после чего провалила поединок

  • 20.09.2018 19:20
  • 472 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№117 WTA) ну сумела победить в матче 1/4 финала на турнире WTA International в Китае. За выход в полуфинал  украинка в двух сетах уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (№61), посеянной под 5-м номером.
 
Гуанчжоу. 1/4 финала
Катерина Козлова (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 4:6, 1:6
 
В первом сете Козлова повела 4:1, но очень быстро растеряла преимущество и счет сравнялся. В девятом гейме Катерина имела три скрытых сетбола, но не сумела их реализовать, после чего отдала партию сопернице.
 
После пяти подряд проигранных геймов стартовой партии, добавилось еще четыре во второй. И только при счете 0:4 украинке удалось взять свою подачу. На большее ее не хватило. Для текущей формы Козловой даже выход в четвертьфинал турнира WTA - огромное достижение (скажем спасибо Дженнифер Брэди, которая снялась во втором круге).
 
Козлова защитила прошлогодние очки и со следующей недели останется в районе 120-го места.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vedov
    online
      vedov, 20.09.2018 19:28
    0
    Ну, почему "без шансов"? Сперва выигрывала. Были долгие розыгрыши на больше-меньше... Хотя козырей никаких и не показала.
    Ссылка
    vedov
    online
      vedov, 20.09.2018 19:28
    0
    Ну, почему "без шансов"? Сперва выигрывала. Были долгие розыгрыши на больше-меньше... Хотя козырей никаких и не показала.
    Ссылка
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