Гуанчжоу. Козлова без шансов проиграла Путинцевой

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№117 WTA) ну сумела победить в матче 1/4 финала на турнире WTA International в Китае. За выход в полуфинал украинка в двух сетах уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (№61), посеянной под 5-м номером.

Гуанчжоу. 1/4 финала

Катерина Козлова (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 4:6, 1:6

В первом сете Козлова повела 4:1, но очень быстро растеряла преимущество и счет сравнялся. В девятом гейме Катерина имела три скрытых сетбола, но не сумела их реализовать, после чего отдала партию сопернице.

После пяти подряд проигранных геймов стартовой партии, добавилось еще четыре во второй. И только при счете 0:4 украинке удалось взять свою подачу. На большее ее не хватило. Для текущей формы Козловой даже выход в четвертьфинал турнира WTA - огромное достижение (скажем спасибо Дженнифер Брэди, которая снялась во втором круге ).

Козлова защитила прошлогодние очки и со следующей недели останется в районе 120-го места.