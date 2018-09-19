Козлова вышла в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу

10:31 — Петр Пронин

скоріше повіру в існування інопланетян , ніж те що ти розбираєшся в футболі

10:30 — Maceo Plex

ну тут как-то умудряются без интернета писать) не уж то голубиной почтой в редакцию отправляют?))

10:28 — Петр Пронин

вперед за ахметова

10:27 — Петр Пронин

які сопки , який айстрім інтернету половина країни не має

10:24 — Петр Пронин

підтримую

10:24 — Петр Пронин

твій маріуполь навіть в цей турнір лузерів не потрапив

10:20 — Петр Пронин

тільки Хоффенхайм - тільки перемога