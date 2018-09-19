Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Козлова вышла в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу

Американка Дженнифер Брэди отказалась от поединка с украинской спортсменкой

  • 19.09.2018 08:52
  • 558 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
btu.org.ua. Катерина Козлова
© btu.org.ua. Катерина Козлова

24-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу.

Во втором раунде турнира Козлова должна была встретиться с американкой Дженнифер Брэди, но соперница украинки отказалась от проведения матча.

В 1/4 финала турнира Козлова встретится с победительницей пары Сабин Лисицки — Юлия Путинцева.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.