24-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу.
Во втором раунде турнира Козлова должна была встретиться с американкой Дженнифер Брэди, но соперница украинки отказалась от проведения матча.
В 1/4 финала турнира Козлова встретится с победительницей пары Сабин Лисицки — Юлия Путинцева.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.