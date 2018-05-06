Мадрид. Возняцки разобралась с Гавриловой

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки вышла во второй круг турнира в Мадриде. Датчанка обыграла представительницу Австралии, Дарью Гаврилову — 6:3, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. Возняцки выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и использовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Гавриловой семь двойных и один реализованный брейк-пойнт из шести. Подач навылет у Дарьи не было.
Мадрид. Первый круг
Каролин Возняцки (Дания) – Дарья Гаврилова (Австрия) – 6:3, 6 :1.
Каролин Возняцки (Дания) – Дарья Гаврилова (Австрия) – 6:3, 6 :1.
Следующей соперницей Возняцки станет либо другая австралийка, Эшли Барти, либо итальянка Сара Эррани.
По итогам турнира в Мадриде Возняцки вновь может стать первой ракеткой.
Источник — Sport.ua
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