Мадрид. Возняцки разобралась с Гавриловой

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки вышла во второй круг турнира в Мадриде. Датчанка обыграла представительницу Австралии, Дарью Гаврилову — 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. Возняцки выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и использовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Гавриловой семь двойных и один реализованный брейк-пойнт из шести. Подач навылет у Дарьи не было.

Мадрид. Первый круг

Каролин Возняцки (Дания) – Дарья Гаврилова (Австрия) – 6:3, 6 :1.

Следующей соперницей Возняцки станет либо другая австралийка, Эшли Барти, либо итальянка Сара Эррани.