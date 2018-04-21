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Штутгарт. Свитолина начнет турнир со второго круга

Украинка Элина Свитолина узнала потенциальных соперниц

  • 21.04.2018 18:59
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Свитолина получила в Штутгарте третий номер посева и пропускает первый раунд. А во втором раунде ее соперницей будет победительнца пары Юлия Гергес (Германия) - Анастасия Севастова (Латвия).

Основная часть грунтового турнира в Германии с призовым фондом в 776 тысяч евро пройдет с 23 по 29 апреля.

В квалификации принимают участие украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые сыграют сегодня вечером.

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Источник — Sport.ua

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