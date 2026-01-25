Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Кристал Пэлас не побеждает Челси с 2017 года. Сколько насчитывает серия?

Продолжится ли сегодня данная серия «синих»?

Кристал Пэлас не побеждает Челси с 2017 года. Сколько насчитывает серия?
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси не проигрывает в лондонском дерби против Кристал Пэлас уже 17 матчей во всех турнирах.

Сегодня в 23 туре АПЛ состоится очередное противостояние этих команд.

В последний раз Кристал Пэлас побеждал Челси еще 14 октября 2017 в 8-м туре АПЛ.

Беспроигрышная серия Челси в матчах против Кристал Пэлас (17)

  • 2025: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 0:0
  • 2025: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:1
  • 2024: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 1:1
  • 2024: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:3
  • 2023: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 2:1
  • 2023: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 1:0
  • 2022: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:2
  • 2022: Кубок Англии, Челси – Кристал Пэлас – 2:0
  • 2022: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 0:1
  • 2021: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 3:0
  • 2021: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:4
  • 2020: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 4:0
  • 2020: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 2:3
  • 2019: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 2:0
  • 2018: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 0:1
  • 2018: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 3:1
  • 2018: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 2:1
