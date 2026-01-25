Кристал Пэлас не побеждает Челси с 2017 года. Сколько насчитывает серия?

Челси не проигрывает в лондонском дерби против Кристал Пэлас уже 17 матчей во всех турнирах.

Сегодня в 23 туре АПЛ состоится очередное противостояние этих команд.

В последний раз Кристал Пэлас побеждал Челси еще 14 октября 2017 в 8-м туре АПЛ.

Беспроигрышная серия Челси в матчах против Кристал Пэлас (17)

2025: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 0:0

2025: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:1

2024: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 1:1

2024: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:3

2023: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 2:1

2023: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 1:0

2022: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:2

2022: Кубок Англии, Челси – Кристал Пэлас – 2:0

2022: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 0:1

2021: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 3:0

2021: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:4

2020: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 4:0

2020: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 2:3

2019: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 2:0

2018: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 0:1

2018: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 3:1

2018: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 2:1