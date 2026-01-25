Англия25 января 2026, 15:26 |
Кристал Пэлас не побеждает Челси с 2017 года. Сколько насчитывает серия?
Продолжится ли сегодня данная серия «синих»?
Челси не проигрывает в лондонском дерби против Кристал Пэлас уже 17 матчей во всех турнирах.
Сегодня в 23 туре АПЛ состоится очередное противостояние этих команд.
В последний раз Кристал Пэлас побеждал Челси еще 14 октября 2017 в 8-м туре АПЛ.
Беспроигрышная серия Челси в матчах против Кристал Пэлас (17)
- 2025: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 0:0
- 2025: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:1
- 2024: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 1:1
- 2024: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:3
- 2023: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 2:1
- 2023: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 1:0
- 2022: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:2
- 2022: Кубок Англии, Челси – Кристал Пэлас – 2:0
- 2022: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 0:1
- 2021: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 3:0
- 2021: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 1:4
- 2020: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 4:0
- 2020: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 2:3
- 2019: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 2:0
- 2018: АПЛ, Кристал Пэлас – Челси – 0:1
- 2018: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 3:1
- 2018: АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 2:1
The last time Crystal Palace beat Chelsea was back in October 2017! Since then the combined scoreline 33-10 to the Blues. 🤯 Will it be as one-sided in today's game? pic.twitter.com/Qc0r2G1dER— Flashscore.com (@Flashscorecom) January 25, 2026
