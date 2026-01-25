Даниил Медведев – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2026
25 января проходят матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 в верхней части сетки мужского одиночного разряда.
Ориентировочно в 09:30 по Киеву на Margaret Court Arena выйдут Даниил Медведев (АТР 12) и Лернер Тьен (США, ATP 29).
Это будет четвертое очное противостояние соперников. Счет 2:1 в пользу Тьена.
Победитель поединка в четвертьфинале сыграет либо с Александром Зверевым, либо с Франсиско Черундоло.
