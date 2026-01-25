Даниил Медведев – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 января проходят матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 в верхней части сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 09:30 по Киеву на Margaret Court Arena выйдут Даниил Медведев (АТР 12) и Лернер Тьен (США, ATP 29).

Это будет четвертое очное противостояние соперников. Счет 2:1 в пользу Тьена.

Победитель поединка в четвертьфинале сыграет либо с Александром Зверевым, либо с Франсиско Черундоло.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА