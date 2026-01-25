Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр Зверев – Франсиско Черундоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
25 января 2026, 08:20
Александр Зверев – Франсиско Черундоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2026

Александр Зверев – Франсиско Черундоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января проходят матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 в верхней части мужской сетки.

В 08:15 по Киеву на Rod Laver Arena начали поединок Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 21).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это шестое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу Франсиско.

Победитель поединка в четвертьфинале встретится либо с Даниилом Медведевым, либо с Лернером Тьеном.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Александр Зверев Франсиско Черундоло Australian Open 2026
Комментарии
