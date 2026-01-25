Александр Зверев – Франсиско Черундоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 января проходят матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 в верхней части мужской сетки.

В 08:15 по Киеву на Rod Laver Arena начали поединок Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 21).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это шестое очное противостояние соперников. Счет 3:2 в пользу Франсиско.

Победитель поединка в четвертьфинале встретится либо с Даниилом Медведевым, либо с Лернером Тьеном.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА