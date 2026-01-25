Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
25 января 2026, 07:15
Коко Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2026

Коко Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

25 января проходят матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 в верхней части сетки женского одиночного разряда.

В 07:00 свой поединок начали Коко Гауфф (США, WTA 3) и Каролина Мухова (Чехия, WTA 19).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это пятое очное противостояние соперниц. Счет 4:0 в пользу Коко.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Элиной Свитолиной, либо с Миррой Андреевой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Коко Гауфф Каролина Мухова Australian Open 2026
