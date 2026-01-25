Коко Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 января проходят матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 в верхней части сетки женского одиночного разряда.

В 07:00 свой поединок начали Коко Гауфф (США, WTA 3) и Каролина Мухова (Чехия, WTA 19).

Это пятое очное противостояние соперниц. Счет 4:0 в пользу Коко.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Элиной Свитолиной, либо с Миррой Андреевой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА