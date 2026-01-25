ФОТО. Как живут Илья и Ангелина Забарные в Париже? Свежие снимки

Жена украинского футболиста ПСЖ Илья Забарного и lifestyle-блогерка Ангелина Забарная опубликовала новую серию атмосферных снимков в Instagram.

На фото Ангелина позирует в элегантных зимних образах в Париже – на фоне знаковых локаций, уютных кафе и стильных интерьеров.

Подписчики активно отреагировали на публикацию, отмечая чувство стиля, эстетику кадров и «идеальное зимнее настроение».

Пара чудесно проводит время в Париже на фоне неоднозначных выступлений Ильи за французский топ-клуб.