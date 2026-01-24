Трабзонспор нацелился на защитника киевского Динамо и сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» намерен подписать защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Тараса Михавко во время нынешнего трансферного окна.

Один из ключевых игроков «бордово-синих» Арсений Батагов может перебраться в чемпионат Англии – в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Борнмут», который готов отдать 28 миллионов евро.

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган считает Михавко идеальным защитником, который сможет заменить Батагова и усилить линию обороны.

В нынешнем сезоне 20-летний украинец провел 26 матчей в составе киевского «Динамо», в которых забил три гола. Контракт Тараса с «бело-синими» истекает в декабре 2030 года, а его трансферная стоимость составляет восемь миллионов еврр.

В активе Михавко один матч за сборную Украины – в квалификации ЧМ-2026 против команды Франции.