Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трабзонспор нацелился на защитника киевского Динамо и сборной Украины
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 11:27 |
540
0

Трабзонспор нацелился на защитника киевского Динамо и сборной Украины

Турецкий клуб намерен подписать Тараса Михавко в случае ухода Арсения Батагова

ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Турецкий «Трабзонспор» намерен подписать защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Тараса Михавко во время нынешнего трансферного окна.

Один из ключевых игроков «бордово-синих» Арсений Батагов может перебраться в чемпионат Англии – в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Борнмут», который готов отдать 28 миллионов евро.

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган считает Михавко идеальным защитником, который сможет заменить Батагова и усилить линию обороны.

В нынешнем сезоне 20-летний украинец провел 26 матчей в составе киевского «Динамо», в которых забил три гола. Контракт Тараса с «бело-синими» истекает в декабре 2030 года, а его трансферная стоимость составляет восемь миллионов еврр.

В активе Михавко один матч за сборную Украины – в квалификации ЧМ-2026 против команды Франции.

По теме:
Бывший полузащитник Шахтера может вернуться в чемпионат Украины
Динамо не интересуется лучшим бомбардиром Лиги Конференций
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов Динамо Киев Тарас Михавко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник
