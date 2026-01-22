Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 116 голов за Аль-Наср, 960 в карьере. Роналду продолжает путь к 1000
Саудовская Аравия
22 января 2026, 07:34 | Обновлено 22 января 2026, 07:47
116 голов за Аль-Наср, 960 в карьере. Роналду продолжает путь к 1000

Вспомним все команды, за которые забивал португалец

116 голов за Аль-Наср, 960 в карьере. Роналду продолжает путь к 1000
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

21 января португальская легенда Криштиану Роналду забил свой 960-й гол в карьере.

Это произошло в 116-й раз в составе саудовского клуба «Аль-Наср». Криштиану Роналду отличился, поразив ворота «Дамака» в матче 17-го тура местной лиги, который завершился со счетом 2:1.

Напомним, что наибольшее количество своих голов Роналду забил за мадридский «Реал» (450).

Статистика 960 голов в карьере Криштиану Роналду:

  • 450 – «Реал»
  • 145 – «Манчестер Юнайтед»
  • 143 – сборная Португалии
  • 116 – «Аль-Наср»
  • 101 – «Ювентус»
  • 5 – «Спортинг»
Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу статистика Манчестер Юнайтед сборная Португалии по футболу Ювентус Спортинг Лиссабон Реал Мадрид
Андрей Витренко Источник: Instagram
