Саудовская Аравия22 января 2026, 07:34 | Обновлено 22 января 2026, 07:47
114
0
116 голов за Аль-Наср, 960 в карьере. Роналду продолжает путь к 1000
Вспомним все команды, за которые забивал португалец
22 января 2026, 07:34 | Обновлено 22 января 2026, 07:47
114
0
21 января португальская легенда Криштиану Роналду забил свой 960-й гол в карьере.
Это произошло в 116-й раз в составе саудовского клуба «Аль-Наср». Криштиану Роналду отличился, поразив ворота «Дамака» в матче 17-го тура местной лиги, который завершился со счетом 2:1.
Напомним, что наибольшее количество своих голов Роналду забил за мадридский «Реал» (450).
Статистика 960 голов в карьере Криштиану Роналду:
- 450 – «Реал»
- 145 – «Манчестер Юнайтед»
- 143 – сборная Португалии
- 116 – «Аль-Наср»
- 101 – «Ювентус»
- 5 – «Спортинг»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2026, 23:33 1
Забитым мячом на 64-й минуте отличился Уэстон Маккени
Футбол | 21 января 2026, 10:17 13
Без выплаты трансферных компенсаций, конечно же. Так как совсем бесплатно – это лишь в мышеловке…
Футбол | 22.01.2026, 06:22
Футбол | 21.01.2026, 07:25
Футбол | 21.01.2026, 10:05
Комментарии 0
Популярные новости
20.01.2026, 19:23
21.01.2026, 04:36 4
20.01.2026, 10:33 1
20.01.2026, 09:18 6
21.01.2026, 13:15 12
21.01.2026, 03:30 22
20.01.2026, 22:14
21.01.2026, 06:23