116 голов за Аль-Наср, 960 в карьере. Роналду продолжает путь к 1000

21 января португальская легенда Криштиану Роналду забил свой 960-й гол в карьере.

Это произошло в 116-й раз в составе саудовского клуба «Аль-Наср». Криштиану Роналду отличился, поразив ворота «Дамака» в матче 17-го тура местной лиги, который завершился со счетом 2:1.

Напомним, что наибольшее количество своих голов Роналду забил за мадридский «Реал» (450).

Статистика 960 голов в карьере Криштиану Роналду: