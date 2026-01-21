ОФИЦИАЛЬНО. Приговор Шапаренко? Жирона подписала полузащитника

Жирона официально объявила о подписании центрального полузащитника Франа Бельтрана, ранее выступавшего за Сельту. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

По официальной информации, контракт Франа с Жироной будет действовать до июня 2030 года. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.

В нынешнем сезоне Фран провел 15 матчей, результативными действиями не отличался. Главный тренер Жироны Мичел Санчес прекрасно знает возможности новичка, с которым раньше пересекался в Райо Вальекано.

Раньше была информация, что в расположение Жироны может перебраться полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко, но слухи стихли. Пока не известно, повлияет ли трансфер Бельтрана на потенциальный переход Шапаренко.