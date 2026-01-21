ОФИЦИАЛЬНО. Приговор Шапаренко? Жирона подписала полузащитника
Фран Бельтран продолжит карьеру в «Жироне»
Жирона официально объявила о подписании центрального полузащитника Франа Бельтрана, ранее выступавшего за Сельту. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.
По официальной информации, контракт Франа с Жироной будет действовать до июня 2030 года. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.
В нынешнем сезоне Фран провел 15 матчей, результативными действиями не отличался. Главный тренер Жироны Мичел Санчес прекрасно знает возможности новичка, с которым раньше пересекался в Райо Вальекано.
Раньше была информация, что в расположение Жироны может перебраться полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко, но слухи стихли. Пока не известно, повлияет ли трансфер Бельтрана на потенциальный переход Шапаренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр теперь является клиентом Жорже Мендеша
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET