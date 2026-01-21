Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Приговор Шапаренко? Жирона подписала полузащитника
Испания
21 января 2026, 12:06 |
270
1

ОФИЦИАЛЬНО. Приговор Шапаренко? Жирона подписала полузащитника

Фран Бельтран продолжит карьеру в «Жироне»

21 января 2026, 12:06 |
270
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Приговор Шапаренко? Жирона подписала полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine.

Жирона официально объявила о подписании центрального полузащитника Франа Бельтрана, ранее выступавшего за Сельту. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

По официальной информации, контракт Франа с Жироной будет действовать до июня 2030 года. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.

В нынешнем сезоне Фран провел 15 матчей, результативными действиями не отличался. Главный тренер Жироны Мичел Санчес прекрасно знает возможности новичка, с которым раньше пересекался в Райо Вальекано.

Раньше была информация, что в расположение Жироны может перебраться полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко, но слухи стихли. Пока не известно, повлияет ли трансфер Бельтрана на потенциальный переход Шапаренко.

По теме:
Защитник Эпицентра в ближайшее время может перейти в заграничный клуб
Экс-капитан Вереса определился с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал форварда, который выступал за границей
Жирона трансферы трансферы Ла Лиги Сельта Николай Шапаренко Динамо Киев трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Футбол | 20 января 2026, 14:40 0
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере

Александр теперь является клиентом Жорже Мендеша

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20 января 2026, 14:36 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 10:24
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Славия Прага – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Футбол | 21.01.2026, 04:31
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Футбол | 20.01.2026, 19:23
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Сурок опять доторговался
Ответить
0
Популярные новости
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Известный тренер: «Этот форвард Динамо на голову сильнее Бленуце»
Известный тренер: «Этот форвард Динамо на голову сильнее Бленуце»
20.01.2026, 10:33 1
Футбол
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 1
Бокс
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 17
Теннис
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем