Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В киевском Динамо появятся новые имена
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 07:00 |
77
0

В киевском Динамо появятся новые имена

Такого мнения придерживается известный агент Вячеслав Заховайло

23 января 2026, 07:00 |
77
0
В киевском Динамо появятся новые имена
ФК Динамо

Футбольный эксперт и агент Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от контрольного матча киевского «Динамо» против польской «Короны» Кельце, который завершился нулевой ничьей и сообщил, что в клубе будут постепенно появляться новые имена.

«На сборах главное не результат, но и победы добавляют стимула. «Динамо» выставило экспериментальный состав, много новых имен – выглядело необычно. К этому нужно привыкать болельщикам. Молодежь показала огромное желание проявить себя»,

Похоже, что при позиционной атаке задействовано больше игроков. Время покажет, случайность ли это», – отметил Заховайло.

По теме:
Черноморец не может договориться о переходе игрока Металлиста 1925
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Вячеслав Заховайло Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Футбол | 22 января 2026, 12:50 3
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21

Александр Пищур-младший продолжит карьеру в составе каталонского клуба

Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22 января 2026, 06:23 0
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф

Арсенал и Бавария уже получили прямые путевки в 1/8 финала

Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 22.01.2026, 05:42
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Санкт-Паули – Гамбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 23.01.2026, 04:29
Санкт-Паули – Гамбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Санкт-Паули – Гамбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
«Лохи, Украина!». Игрок сборной Армении оскорбительно отпраздновал победу
Футзал | 23.01.2026, 00:03
«Лохи, Украина!». Игрок сборной Армении оскорбительно отпраздновал победу
«Лохи, Украина!». Игрок сборной Армении оскорбительно отпраздновал победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 3
Футбол
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 39
Футзал
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 4
Теннис
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 9
Футбол
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем