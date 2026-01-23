В киевском Динамо появятся новые имена

Футбольный эксперт и агент Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от контрольного матча киевского «Динамо» против польской «Короны» Кельце, который завершился нулевой ничьей и сообщил, что в клубе будут постепенно появляться новые имена.

«На сборах главное не результат, но и победы добавляют стимула. «Динамо» выставило экспериментальный состав, много новых имен – выглядело необычно. К этому нужно привыкать болельщикам. Молодежь показала огромное желание проявить себя»,

Похоже, что при позиционной атаке задействовано больше игроков. Время покажет, случайность ли это», – отметил Заховайло.