21 января 2026, 04:23
Украинский футболист вошел в сборную тура чемпионата Румынии
Александр Романчук провел весь матч за Университатя Крайова с Петролулом
Украинский футболисты Александр Романчук вошел в символическую сборную 22-го тура чемпионата Румынии.
Защитник клуба Университатя Крайова Александр Романчук провел весь матч против команды Петролул, надежно цементировал оборону и получил оценку 7.7 от веб-портала SofaScore.
Команда Университатя Крайова на выезде переиграла Петролул со счетом 4:0.
Украинский футболист включен в 11 лучших игроков уик-энда в Румынии.
Символическая сборная 22-го тура чемпионата Румынии (SofaScore)
