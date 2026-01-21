Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский футболист вошел в сборную тура чемпионата Румынии
Румыния
21 января 2026, 04:23 | Обновлено 21 января 2026, 04:57
73
0

Украинский футболист вошел в сборную тура чемпионата Румынии

Александр Романчук провел весь матч за Университатя Крайова с Петролулом

21 января 2026, 04:23 | Обновлено 21 января 2026, 04:57
73
0
Украинский футболист вошел в сборную тура чемпионата Румынии
Университатя Крайова. Александр Романчук

Украинский футболисты Александр Романчук вошел в символическую сборную 22-го тура чемпионата Румынии.

Защитник клуба Университатя Крайова Александр Романчук провел весь матч против команды Петролул, надежно цементировал оборону и получил оценку 7.7 от веб-портала SofaScore.

Команда Университатя Крайова на выезде переиграла Петролул со счетом 4:0.

Украинский футболист включен в 11 лучших игроков уик-энда в Румынии.

Символическая сборная 22-го тура чемпионата Румынии (SofaScore)

По теме:
Бывшему игроку Арсенала предложили огромные деньги за переезд в Украину
Названа символическая сборная 2025 года от EA Sports FC
Форвард Динамо не сможет покинуть клуб, несмотря на интерес из Европы
Александр Романчук (1999) Университатя Крайова чемпионат Румынии по футболу символическая сборная Петролул
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 20 января 2026, 21:01 2
Реал Мадрид – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 января и начнется в 22:00 по Киеву

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20 января 2026, 07:49 19
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова

Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Футбол | 21.01.2026, 04:31
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Беллингем объяснил скандальный жест после празднования гола Монако
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20.01.2026, 09:18
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Другие виды | 20.01.2026, 13:35
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
19.01.2026, 00:02 2
Бокс
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
19.01.2026, 06:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем