Украинский футболист вошел в сборную тура чемпионата Румынии

Украинский футболисты Александр Романчук вошел в символическую сборную 22-го тура чемпионата Румынии.

Защитник клуба Университатя Крайова Александр Романчук провел весь матч против команды Петролул, надежно цементировал оборону и получил оценку 7.7 от веб-портала SofaScore.

Команда Университатя Крайова на выезде переиграла Петролул со счетом 4:0.

Украинский футболист включен в 11 лучших игроков уик-энда в Румынии.

Символическая сборная 22-го тура чемпионата Румынии (SofaScore)