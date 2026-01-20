Энрике решил, будет ли играть Забарный. Составы на матч ЛЧ Спортинг – ПСЖ
Украинец Илья Забарный начнет встречу на скамейке запасных
Во вторник, 20 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между лиссабонским «Спортингом» и парижским «ПСЖ».
Поединок пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, а стартовые свистки прозвучат в 22:00 по киевскому времени.
Наставник парижан Луис Энрике выбрал стартовые составы на этот матч. Украинец Илья Забарный начнет встречу на скамейке запасных.
«Спортинг» имеет в активе 10 очков за 6 матчей. У «ПСЖ» 13 баллов.
