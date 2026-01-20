Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике решил, будет ли играть Забарный. Составы на матч ЛЧ Спортинг – ПСЖ
Лига чемпионов
20 января 2026, 21:16 |
1134
0

Энрике решил, будет ли играть Забарный. Составы на матч ЛЧ Спортинг – ПСЖ

Украинец Илья Забарный начнет встречу на скамейке запасных

20 января 2026, 21:16 |
1134
0
Энрике решил, будет ли играть Забарный. Составы на матч ЛЧ Спортинг – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 20 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между лиссабонским «Спортингом» и парижским «ПСЖ».

Поединок пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, а стартовые свистки прозвучат в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник парижан Луис Энрике выбрал стартовые составы на этот матч. Украинец Илья Забарный начнет встречу на скамейке запасных.

«Спортинг» имеет в активе 10 очков за 6 матчей. У «ПСЖ» 13 баллов.

По теме:
Реал Мадрид – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Буде-Глимт стал четвертым клубом из Норвегии, забившим 3+ гола англичанам
ВИДЕО. Габриэл Жезус вывел Арсенал вперед в матче ЛЧ с Интером
Спортинг Лиссабон ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший голкипер Шахтера попал в заявку аматорского клуба из Украины
Футбол | 20 января 2026, 19:49 0
Бывший голкипер Шахтера попал в заявку аматорского клуба из Украины
Бывший голкипер Шахтера попал в заявку аматорского клуба из Украины

ФК «Рокита» внесла в заявку 37-летнего украинского вратаря Антона Каниболоцкого

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20 января 2026, 07:49 17
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова

Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Другие виды | 20.01.2026, 13:35
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20.01.2026, 09:18
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Футбол | 20.01.2026, 07:57
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 24
Футбол
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 12
Футбол
В США предупредили Усика об опасности. Этот бой – мечта Турки Аль-Шейха
В США предупредили Усика об опасности. Этот бой – мечта Турки Аль-Шейха
19.01.2026, 06:02
Бокс
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену
Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену
18.01.2026, 16:06 5
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем