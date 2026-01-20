Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав Динамо на товарищескую игру против Короны Кельце
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 15:51 | Обновлено 20 января 2026, 16:17
654
0

Назван стартовый состав Динамо на товарищескую игру против Короны Кельце

20 января в 16:00 в Турции пройдет спарринг киевской команды

20 января 2026, 15:51 | Обновлено 20 января 2026, 16:17
654
0
Назван стартовый состав Динамо на товарищескую игру против Короны Кельце
Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

20 января в 16:00 встречаются Динамо Киев и польская команда Корона Кельце.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Назван стартовый состав Динамо на товарищескую игру против Корона Кельце

По теме:
Спаслись от поражения. Кудровка сыграла вничью с болгарским клубом Арда
Сборы в Турции. Александрия проводит спарринг с клубом Шкендия
Левый Берег начал программу контрольных матчей уверенной победой
Динамо Киев товарищеские матчи Корона Кельце учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы Игорь Костюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор
Футбол | 20 января 2026, 14:07 0
Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор
Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 20 января 2026, 01:02 5
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение

Игроку надоела травма

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20.01.2026, 07:49
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
Футбол | 19.01.2026, 21:28
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
Герой сборной Украины находился в сфере интересов клуба Ла Лиги
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Футбол | 20.01.2026, 08:33
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 24
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену
Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену
18.01.2026, 16:06 5
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 1
Футбол
В США предупредили Усика об опасности. Этот бой – мечта Турки Аль-Шейха
В США предупредили Усика об опасности. Этот бой – мечта Турки Аль-Шейха
19.01.2026, 06:02
Бокс
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
18.01.2026, 16:10 2
Теннис
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем