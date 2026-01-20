Назван стартовый состав Динамо на товарищескую игру против Короны Кельце

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

20 января в 16:00 встречаются Динамо Киев и польская команда Корона Кельце.

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Назван стартовый состав Динамо на товарищескую игру против Корона Кельце