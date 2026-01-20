Украина. Премьер лига20 января 2026, 15:51 | Обновлено 20 января 2026, 16:17
Назван стартовый состав Динамо на товарищескую игру против Короны Кельце
20 января в 16:00 в Турции пройдет спарринг киевской команды
20 января 2026, 15:51 | Обновлено 20 января 2026, 16:17
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
20 января в 16:00 встречаются Динамо Киев и польская команда Корона Кельце.
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Назван стартовый состав Динамо на товарищескую игру против Корона Кельце
