Топовый клуб АПЛ попрощается с тренером. Известно, кто его заменит

Датский специалист Томас Франк покинет пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает SpursDaily.

По информации источника, уже в матче 7-го тура лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» командой будет управлять ассистент 52-летнего специалиста Джон Хейтинга.

После 21 сыгранного матча Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 14- место турнирной таблицы, имея в своем активе всего лишь 27 пунктов. Зато за шесть матчей Лиги чемпионов «шпоры» набрали 11 баллов и идут 11-ми.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Тоттенхэма» выбыл из-за травмы.