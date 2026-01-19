Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 января 2026, 14:20
Топовый клуб АПЛ попрощается с тренером. Известно, кто его заменит

Томас Франк покинет «Тоттенхэм»

Топовый клуб АПЛ попрощается с тренером. Известно, кто его заменит
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Датский специалист Томас Франк покинет пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает SpursDaily.

По информации источника, уже в матче 7-го тура лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» командой будет управлять ассистент 52-летнего специалиста Джон Хейтинга.

После 21 сыгранного матча Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 14- место турнирной таблицы, имея в своем активе всего лишь 27 пунктов. Зато за шесть матчей Лиги чемпионов «шпоры» набрали 11 баллов и идут 11-ми.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Тоттенхэма» выбыл из-за травмы.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
