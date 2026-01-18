Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разгром «нейтралки»: кто одержал первую победу на Australian Open 2026?
Australian Open
18 января 2026, 03:43 | Обновлено 18 января 2026, 10:00
Getty Images/Global Images Ukraine. Талия Гибсон

Австралийская теннисистка Талия Гибсон (WTA 119) стала первой победительницей матча на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В 1/64 финала австралийка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 62) за 1 час и 17 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Талия Гибсон (Австралия) [WC] – Анна Блинкова – 6:1, 6:3

Гибсон впервые сыграла против Блинковой.

Талия в пятый раз выступает на кортах Мельбурна (третий раз в основе) и во второй раз вышла во второй круг.

Следующей соперницей Гибсон будет либо Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 55), либо Диана Шнайдер (WTA 23).

Талия Гибсон Анна Блинкова Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
