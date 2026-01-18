Разгром «нейтралки»: кто одержал первую победу на Australian Open 2026?
Талия Гибсон в двух сетах уверенно разобралась с Анной Блинковой
Австралийская теннисистка Талия Гибсон (WTA 119) стала первой победительницей матча на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В 1/64 финала австралийка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 62) за 1 час и 17 минут.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Талия Гибсон (Австралия) [WC] – Анна Блинкова – 6:1, 6:3
Гибсон впервые сыграла против Блинковой.
Талия в пятый раз выступает на кортах Мельбурна (третий раз в основе) и во второй раз вышла во второй круг.
Следующей соперницей Гибсон будет либо Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 55), либо Диана Шнайдер (WTA 23).
