Украина. Премьер лига
16 января 2026, 09:39 |
Лидер Руха: «Многие юные игроки дебютировали на уровне УПЛ именно у нас»

Денис Пидгурский рассказал о подготовке «желто-черных» ко второй части сезона

Лидер Руха: «Многие юные игроки дебютировали на уровне УПЛ именно у нас»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник львовского Руха Денис Пидгурский поделился эмоциями от старта подготовки ко второй части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

«В коллективе классная атмосфера, мы провели хорошие первые тренировки. Все были рады снова увидеться, ведь соскучились один за другим. Был отпуск, удалось хорошо отдохнуть, поэтому теперь пора приступить к работе и начать готовиться ко второй части сезона.

Тренерский штаб провел несколько теоретических занятий, поделился своими планами на зимние собрания. Команда уже понимает, что будет делать на каждом этапе подготовки, в том числе в первые дни после отпуска. Теперь это работа над физической подготовкой, а в будущем через спарринги мы будем наигрывать состав, разнообразные тактические моменты и комбинации.

Первую часть собрания мы проведем на клубной базе. Здесь есть все условия для качественной подготовки команды, чтобы игроки постепенно набирали оптимальные кондиции. В Словении мы сыграем спарринги против разных европейских команд, и это важный опыт для футболистов. Игровой стиль этих соперников несколько отличается от украинских команд, интересно попасть в новые необычные обстоятельства. Это помогает лучше подготовиться к выступлениям в УПЛ.

«Рух» дает возможность играть молодежи. Многие юные футболисты дебютировали на уровне УПЛ именно в составе нашего клуба. Те игроки, которые хорошо себя проявляют, закрепляются в команде и прогрессируют. Есть молодые ребята, которым переход к взрослому футболу дается труднее, но у них тоже есть талант, поэтому им нужно больше времени и много работать, чтобы раскрыть свой потенциал и играть на высоком уровне», – сказал Пидгурский.

В нынешнем сезоне Рух занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Денис Пидгурский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
