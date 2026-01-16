Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец, которого Полесье отстранило от первой команды, летит в Испанию
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 10:17 | Обновлено 16 января 2026, 10:18
1297
0

Украинец, которого Полесье отстранило от первой команды, летит в Испанию

Сергей Чоботенко провел разговор с президентом житомирского клуба Геннадием Буткевичем

16 января 2026, 10:17 | Обновлено 16 января 2026, 10:18
1297
0
Украинец, которого Полесье отстранило от первой команды, летит в Испанию
ФК Полесье Житомир. Сергей Чоботенко

Украинский защитник Сергей Чоботенко в ближайшее время вылетит в Испанию, чтобы присоединиться к первой команды житомирского «Полесья». Об этом сообщили ТаТоТаке.

29-летний футболист был переведен в расположение U-19 из-за провала в переговорах о продлении контракта, который истекает после завершения сезона 2025/26.

По информации источника, 15 января, состоялся разговор, участие в котором принимали сам игрок и президент клуба Геннадий Буткевич, в ходе которого стороны сумели найти компромисс.

Чоботенко принял предложение функционера и продолжит играть за первую команду. Защитник присоединится к партнерам, которые ранее отправились в Испанию для проведения тренировочных сборов.

В нынешнем сезоне Сергей провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет один миллион евро.

По теме:
Клуб Первой лиги пригласил игрока с опытом выступления в УПЛ
Ждут в Испании. Полесье объявило о возвращении украинского защитника
Талантливый футболист получит последний шанс закрепиться в составе Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Чоботенко Геннадий Буткевич ТаТоТаке продление контракта учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
Футбол | 16 января 2026, 08:17 1
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика

Журналисты Goal.com считают, что время украинца в Лондоне подходит к концу

Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Футбол | 15 января 2026, 22:18 12
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну

Робби Уре находится в процессе получения украинского гражданства

Перес готовит мегатрансфер: в Реале нацелились на звезду АПЛ
Футбол | 16.01.2026, 05:43
Перес готовит мегатрансфер: в Реале нацелились на звезду АПЛ
Перес готовит мегатрансфер: в Реале нацелились на звезду АПЛ
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15.01.2026, 08:42
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Футбол | 15.01.2026, 18:56
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 7
Футбол
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем