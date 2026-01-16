Украинец, которого Полесье отстранило от первой команды, летит в Испанию

Украинский защитник Сергей Чоботенко в ближайшее время вылетит в Испанию, чтобы присоединиться к первой команды житомирского «Полесья». Об этом сообщили ТаТоТаке.

29-летний футболист был переведен в расположение U-19 из-за провала в переговорах о продлении контракта, который истекает после завершения сезона 2025/26.

По информации источника, 15 января, состоялся разговор, участие в котором принимали сам игрок и президент клуба Геннадий Буткевич, в ходе которого стороны сумели найти компромисс.

Чоботенко принял предложение функционера и продолжит играть за первую команду. Защитник присоединится к партнерам, которые ранее отправились в Испанию для проведения тренировочных сборов.

В нынешнем сезоне Сергей провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока составляет один миллион евро.