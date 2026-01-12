Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь вышла из отпуска и готовится отправиться в Турцию
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 21:14
На учебно-тренировочный сбор команда выедет 17 января

Игроки «Оболони» начали подготовку ко второй части сезона. Футболисты собрались в Киеве и прошли медосмотр.

В Киеве команду ждет работа над физической готовностью и игровыми компонентами. 17 января ФК «Оболонь» отправляется на сборы в Турцию, где запланировано несколько товарищеских матчей с иностранными клубами.

Среди соперников «Оболони» на турецком сборе будут болгарский «Ботев», узбекский «Пахтакор», датский «Кольдинг» и резервисты австрийского «Зальцбурга».

В первой части чемпионата «Оболонь» набрала 17 очков. Команда находится на 12 месте с отрывом в два балла от зоны переходных матчей.

Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы отпуск Ботев Пловдив Пахтакор РБ Зальцбург
Сергей Турчак
