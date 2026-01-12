Оболонь вышла из отпуска и готовится отправиться в Турцию

Игроки «Оболони» начали подготовку ко второй части сезона. Футболисты собрались в Киеве и прошли медосмотр.

В Киеве команду ждет работа над физической готовностью и игровыми компонентами. 17 января ФК «Оболонь» отправляется на сборы в Турцию, где запланировано несколько товарищеских матчей с иностранными клубами.

Среди соперников «Оболони» на турецком сборе будут болгарский «Ботев», узбекский «Пахтакор», датский «Кольдинг» и резервисты австрийского «Зальцбурга».

В первой части чемпионата «Оболонь» набрала 17 очков. Команда находится на 12 месте с отрывом в два балла от зоны переходных матчей.