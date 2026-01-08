Англия08 января 2026, 17:02 |
От Дина до Холанда. Кто были авторами юбилейных голов в АПЛ?
Общее количество забитых мячей в Премьер-лиге превысило уже 35 000
Как мы уже сообщали ранее, Эрлинг Холанд стал автором юбилейного, 35 000-го гола в АПЛ.
По этому поводу вспомним футболистов, забивавших знаковые мячи в чемпионате Англии.
Авторы юбилейных голов в АПЛ
- 1 – Брайан Дин (Шеффилд Юнайтед, против Манчестер Юнайтед, 1992/93)
- 100 – Эрик Кантона (Лидс Юнайтед, против Тоттенхэма Хотспур, 1992/93)
- 500 – Лоури Санчес (Уимблдон, против Норвич Сити, 1992/93)
- 1 000 – Майк Ньювелл (Блэкберн Роверс, против Ноттингем Форест, 1992/93)
- 5 000 – Энди Таунсенд (Астон Вилла, против Саутгемптона, 1996/97)
- 10 000 – Лес Фердинанд (Тоттенхэм Хотспур, против Фулхэма, 2001/02)
- 15 000 – Мориц Фольц (Фулхэм, против Челси, 2006/07)
- 20 000 – Марк Олбрайтон (Астон Вилла, против Арсенала, 2011/12)
- 25 000 – Златан Ибрагимович (Манчестер Юнайтед, против Суонси, 2016/17)
- 30 000 – Крис Вуд (Бернли, против Лидс Юнайтед, 2021/22)
- 35 000 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, против Брайтона, 2025/26)
