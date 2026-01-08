Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. От Дина до Холанда. Кто были авторами юбилейных голов в АПЛ?
Англия
От Дина до Холанда. Кто были авторами юбилейных голов в АПЛ?

Общее количество забитых мячей в Премьер-лиге превысило уже 35 000

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Как мы уже сообщали ранее, Эрлинг Холанд стал автором юбилейного, 35 000-го гола в АПЛ.

По этому поводу вспомним футболистов, забивавших знаковые мячи в чемпионате Англии.

Авторы юбилейных голов в АПЛ

  • 1 – Брайан Дин (Шеффилд Юнайтед, против Манчестер Юнайтед, 1992/93)
  • 100 – Эрик Кантона (Лидс Юнайтед, против Тоттенхэма Хотспур, 1992/93)
  • 500 – Лоури Санчес (Уимблдон, против Норвич Сити, 1992/93)
  • 1 000 – Майк Ньювелл (Блэкберн Роверс, против Ноттингем Форест, 1992/93)
  • 5 000 – Энди Таунсенд (Астон Вилла, против Саутгемптона, 1996/97)
  • 10 000 – Лес Фердинанд (Тоттенхэм Хотспур, против Фулхэма, 2001/02)
  • 15 000 – Мориц Фольц (Фулхэм, против Челси, 2006/07)
  • 20 000 – Марк Олбрайтон (Астон Вилла, против Арсенала, 2011/12)
  • 25 000 – Златан Ибрагимович (Манчестер Юнайтед, против Суонси, 2016/17)
  • 30 000 – Крис Вуд (Бернли, против Лидс Юнайтед, 2021/22)
  • 35 000 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, против Брайтона, 2025/26)
По теме:
Новый тренер Манчестер Юнайтед может заработать огромные деньги
150 голов Холанда за Сити за 173 игры. В ХХІ ст. быстрее был только 1 игрок
Талант Ман Сити продолжит карьеру в третьем дивизионе. Романо подтвердил
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд статистика
Сергей Турчак
