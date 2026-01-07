Кто лучше: Гарсия или Гарсия? Обзор 18 тура Ла Лиги

Карл хочет играть в «Реале». Не тот, который украл у Клары кораллы, а действующий футболист «Баварии». Да, тот самый талант. Пожалуй, главный вундеркинд мюнхенского клуба. Об этом он сообщил на днях: сказал, что однажды хотел бы примерить футболку мадридского коллектива. И, знаете, это странно: трудно представить, чтобы главные молодые таланты топ-клубов Европы сказали что-то подобное. Гарсия из «Реала» рассказывает в интервью о любви к «Реалу». Ямаль много болтает, но об уходе из «Барселоны» в будущем – ни разу. А вы слышали что-то подобное от Фодена? А от Дуэ? Нет, потому что это странно, а как вариант – даже проявление некого неуважения к своей команде и партнерам. С другой стороны, теперь мы знаем, что Карл – очень простой парень, который говорит то, что у него в голове. Не думая. Таких искренних звезд в современном футболе не хватает.

А вам, почему-то уверен, сегодня очень не хватало обзора тура Ла Лиги. Вот и он. Показываю, рассказываю, собираю сборную недели – иду традиционной для рубрики программой. Тур испанской Примеры, кстати, также получился традиционно интересным.

Хвалю Гарсию

Статистика индивидуальных действий не всегда отражает вклад футболиста. Хотя бы потому, что она учитывает только моменты встречи его с мячом/с соперником с мячом. Проще говоря: она не сможет указать на то, насколько умно ты двигаешься на поле. Вот новый яркий пример того, что индивидуальная статистика не работает: вратарь «Барселоны» Гарсия провел легендарный поединок с «Эспаньолом» (2:0), но даже не стал лучшим по оценке многих статистических порталов. «Всего лишь» 7 сейвов, но кроме них – несколько своевременных выходов из ворот (если бы не вышел, соперник имел бы больше времени и принял бы более удачные решения) и сейв партнером по команде! Гарсия бросил Мартина под удар: вы вообще такое видели когда-нибудь? Я – нет. И это не пойдет в статистику! Поэтому смотрите матчи, а не только статистические выкладки.

Хвалю Гарсию

Нет, это не случайный дубль заголовка. Этот абзац – о нападающем «Реала». Он выиграл для команды матч с «Бетисом» (5:1), оформив хет-трик. А после игры вышел к СМИ и сказал, что не злится, что играет мало: Мбаппе в исключительной форме, поэтому логично, что тренер доверяет именно французу. Ну душка! Но вообще-то интересный момент: «Реал», пусть и на 1 матч, но не заметил потерю Мбаппе. Вы можете себе представить, чтобы «Бавария» настолько безболезненно пережила отсутствие Кейна? Можете представить, как его функции взял бы на себя условный Гнабри и справился бы? Мне не удается. Лучший футболист планеты – помимо прочего, тот, кого невозможно заменить. Если Мбаппе можно, то действительно ли он настолько крут, как принято говорить? Каждый гол Гарсии приближает «Реал» к трофеям, но отдаляет от Килиана Золотой мяч.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Хвалю, но не Гарсию

Мои комплименты «Сосьедаду»! Мне нравится, как в Сан-Себастьяне подходят к выбору новых тренеров для команды. Альгуасиль в свое время – интересный вариант. Этим летом поверили в наставника дубля – сомнительно, но все же лучше, чем поставить все на ноунейма. Не получилось – и пригласили американца Матераццо. Тот ранее не шокировал Германию со «Штутгартом» и «Хоффенхаймом», но спасал обоих от вылета, а конкретно «швабов» – с кучей травмированных в составе. Ну и да: интересный футбол с голами и моментами прилагается в комплекте с наставником. «Сосьедад» хочет быть тренерской командой, где коуч – либо главная звезда, либо знаком со всей внутренней кухней. Редкое явление в современном футболе. Но смелм везёт, да? В первом же поединке с Матераццо «Сосьедад» шокировал «Атлетико» (1:1).

Райан недели

В последние недели главным Райаном в европейском футболе стал игрок «Манчестер Сити». Шерки создает моменты для партнеров, отдает ассисты, генерирует хайлайты, заставляет Гвардиолу отвечать на вопросы о себе на пресс-конференциях и т.д. Звезда! Но в минувшие выходные не зажег против «Челси», поэтому хотя бы на неделю главным Райаном в футболе стал вратарь «Леванте». Ключевое: стал лучшим футболистом в матче, где команда победила «Севилью» (3:0)! Обычно в дни разгромов MVP не получают вратари. Однако на этот раз все справедливо: бывший кипер «Арсенала» совершил 7 сейвов и отбил пенальти. Просто для понимания его вклада: «Севилья» победила по xG. Выдающееся выступление вратаря. За 3 крайних тура ЛЛ у него 16 сейвов – ждем австралийца в основе на ЧМ летом.

22%

Не могу избавиться от ощущения, что «Вильярреал» – команда негодяев. Во-первых, среди лидеров лиги по желтым карточкам. Во-вторых, наиболее стабильно среди лидеров набирает очки против середняков и аутсайдеров, прессует их, проигрывает только клубам из топ-4. В-третьих, нагло слила Лигу чемпионов, чтобы сконцентрироваться на чемпионате. Ну и вишенка на торте – 22% владения против «Эльче», новичка лиги, в эти выходные. Самое забавное: «Вильярреал» легко победил (3:1). Коллектив без принципов. После перерыва у Фебаса с «Эльче» 34 паса в последнюю треть поля, у всей «субмарины» – 38, а без забросов из собственной половины – только 31. Автобус в матче со значительно более слабым соперником! «Вильярреал» сейчас куда больше «Атлетико», чем сам «Атлетико». Дело «матрасников» живет. «Вильярреал» – настолько же неприятен, насколько и харизматичен...

О других матчах

Футболисты «Хетафе» травмировались, а вратарь привозил – и даже так команда избежала поражения от «Райо» (1:1). «Вальекано» без побед с октября, и это заслуженно: в Испании нельзя выигрывать, если ты не умеешь в прагматичность. «Сельта» разгромила «Валенсию» (4:1), чтобы впервые в сезоне попасть в топ-7. Напоминаю: в первых 9 турах команда не имела побед вообще. Ну, вот такая конкуренция в розыгрыше Ла Лиги! Симон в очередной раз пропустил «свой» удар, поэтому «Атлетик» не выиграл у «Осасуны» (1:1), а де ла Фуэнте, наверное, усомнился: а точно не Рая? «Жирона» сенсационно одолела «Мальорку» (2:1), а Мичел провел только 2 замены – уже как может намекает боссам, что ему нужны трансферы еще на вчера. В туре было только 2 красных, обе – в матче «Алавеса» и «Овьедо» (1:1). А в целом, игра удалась: более 4 xG и 36 ударов на 2 команды! Если бы худшие вывески тура Ла Лиги всегда были такими, ее бы смотрели даже больше, чем АПЛ.

Сборная тура

На воротах – все-таки Гарсия из «Барселоны». Райан – топ-конкурент и имеет более высокий балл, лучшую статистику... Но сейв партнером! Вратарь каталонской команды совершил нечто необыкновенное. В дерби, когда его освистывали трибуны. Когда после игры Флик выходит и говорит, что «Барса» не наиграла на победу, то мысленно благодарит Гарсию за его чудеса на воротах. Не могу проигнорировать. Ну и раз уж разбираемся в Гарсиях, то еще один, нападающий «Реала», будет на острие атаки нашей команды. Все просто: за хет-трик. В этом туре было немало достойных перформансов нападающих, но здесь запасной игрок сделал незаметной потерю Мбаппе – исключительное событие, надо отмечать. В следующих абзацах собираем защиту и полузащиту нашей команды.

В обороне будет еще один представитель «Реала»! Речь о Вальверде с парой ассистов. Серьезный соперник, а он на неродной для себя позиции такое вытворяет – заслужил. На противоположном, левом фланге сыграет Педраса из «Вильярреала»: забил гол и стал лучшим в составе команды по удачным попыткам дриблинга. Ну и отбегал 90 минут в матче, где «субмарина» имела 22% владения, так что вроде очевидно: без мяча также не проваливался. В центре защиты – Костас из «Овьедо» и Эррандо из «Осасуны». Оба помогли своим командам не проиграть в матчах, перед которыми те были аутсайдерами. У первого 10 выносов, у второго – аж 12, на пару у них более 3 десятков оборонительных действий. С ними наш вратарь в безопасности.

Центр поля – за опорником «Леванте» Ариагой и хавом «Сельты» Романом. Первый – типичный цепной пес в центре поля. Отборы? Да. Выносы? Да. Но на этот раз – еще и голевой пас. Лучший матч футболиста в сезоне – и первое попадание в нашу символическую сборную. Роман умудрился стать лучшим по версии некоторых статистических ресурсов без голевых действий в матче, где команда забила 4: это о многом говорит. 10 оборонительных действий, 56 пасов, 2 передачи под удары: Роман делал на поле вообще все. Над ними – Фермин из «Барселоны». Вышел со скамейки запасных и оформил дубль с голевых пасов в концовке. В дерби. Пока на поле были более звездные футболисты, в частности Ямаль. За такие подвиги его трудно проигнорировать.

На флангах атаки – Молейро и Кубо, «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» соответственно. Только 2 голевых действия на пару, но это не весь их вклад. У первого и удары, и передачи под попытки партнеров, и удачный дриблинг, и перехваты. У второго – монструозные 3 удара в створ (№1 в команде), 3 паса под удары (№1), 4 удачных попытки дриблинга (№1) и 4 отбора (№1 среди игроков атаки). С такими вингерами наша команда будет и удачно атаковать, и надежно защищаться. Возглавит ее Матераццо – тренер «Реал Сосьедада». Если сумел за несколько дней превратить аутсайдера в команду, способную отобрать очки у «Атлетико», то сможет выигрывать и с нашей. Игрока тура отдаем Гарсии. Каталонскому: без него команда вообще бы проиграла.

4-2-3-1: Гарсия («Барселона») – Педраса («Вильярреал»), Эррандо («Осасуна»), Костас («Овьедо»), Вальверде («Реал Мадрид») – Ариага («Леванте»), Роман («Сельта») – Молейро («Вильярреал»), Фермин («Барселона»), Кубо («Реал Сосьедад») – Гарсия («Реал Мадрид»)

Лучший игрок – Гарсия («Барселона»)

Лучший тренер – Матераццо («Реал Сосьедад»)

Факты тура:

– 7 туров подряд «Овьедо» обязательно уступал, если пропускал. Прервал эту серию в матче с «Алавесом» (1:1);

– 4 подряд гостевые победы одержал «Вильярреал» в ЛЛ. Последний раз такое с ним происходило еще в 2022 году. 5+ не было уже более десятилетия;

– 3 тура подряд «Барселона» не пропускает. Для нее это первая столь длительная серия с марта прошлого года;

– 2 победы одержала «Жирона» за последние 10 выездов ЛЛ. В обоих случаях победные голы на счету украинцев;

– 6 домашних ничьих сыграл «Райо» в сезоне Примеры. Это самый большой показатель среди всех клубов чемпионата. Более того: ни одна из 95 других команд топ-лиг не имеет столько мировых в домашних матчах сезона.

Выступления наших

Призываю идти и ставить свечки за здоровье Цыганкова. Он наконец-то в форме. Обе последние победы «Жироны» в чемпионате – одержанные в первую очередь его ногами. Он главный, если не вообще единственный геймченджер в каталонской команде. Без него это явный коллектив на вылет, с ним – аутсайдер с шансом сохранить прописку. Если не травмируется до весны, то станет главным оружием Украины в плей-офф к ЧМ. Ванат? Заработал пенальти, реализовал пенальти – просто хорошо выполнил свою работу, ноль претензий. Пожалуй, чего-то такого мы и хотим от Влада: кроме своего гола, ничего команде и не дал (0 ударов, 0 пасов под удары партнеров). Полузащита «Жироны» кормит Ваната крошками, поэтому если тот на таком несбалансированном питании хоть какую-то пользу приносит – он топ. Наконец-то можно похвалить обоих украинцев! Замечательное начало года для наших. А как начнешь, так и проведешь, не так ли? Хочется верить.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.