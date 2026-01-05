Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Аморим хотел и ждал увольнения из Манчестер Юнайтед
Англия
05 января 2026, 19:42 |
706
3

Источник: Аморим хотел и ждал увольнения из Манчестер Юнайтед

Аморим покинул команду

Источник: Аморим хотел и ждал увольнения из Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

По информации авторитетного ресурса Sky Sports, тренеру Рубену Амориму надоели постоянные конфликты с разными руководителями Манчестер Юнайтед, поэтому он сам ждал, когда его поскорее уволят.

«Аморим оказался в ситуации Энцо Марески с постоянными конфликтами с руководством клуба. Рубен, как и Мареска, просто хотел, чтобы его уволили. Он ждал, когда клуб это сделает. Ему уже не было сил бороться с руководством, что-то объяснять и доказывать».

«Он знал, что его уволят, и просто ждал этого, хотел официального сообщения об увольнении».

Наставник проработал с командой 14 месяцев.

ivankondrat96
Можливо і так, хоч не дуже у це віриться. Тим більше, мабуть солідну компенсацію отримає
Ответить
+1
ViAn
Мучився і страждав. Настраждав на 11,3 млн. компенсації.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
