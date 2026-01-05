Источник: Аморим хотел и ждал увольнения из Манчестер Юнайтед
Аморим покинул команду
По информации авторитетного ресурса Sky Sports, тренеру Рубену Амориму надоели постоянные конфликты с разными руководителями Манчестер Юнайтед, поэтому он сам ждал, когда его поскорее уволят.
«Аморим оказался в ситуации Энцо Марески с постоянными конфликтами с руководством клуба. Рубен, как и Мареска, просто хотел, чтобы его уволили. Он ждал, когда клуб это сделает. Ему уже не было сил бороться с руководством, что-то объяснять и доказывать».
«Он знал, что его уволят, и просто ждал этого, хотел официального сообщения об увольнении».
Наставник проработал с командой 14 месяцев.
