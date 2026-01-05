Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легонер не хочет выполнять требования лидера УПЛ и поплатился за это
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 19:04 | Обновлено 05 января 2026, 19:14
Пономарев не будет брать Эйнела Соареша на зимние сборы

ЛНЗ. Эйнел Соареш

Игрок лидера УПЛ ЛНЗ Эйнел Соареш не поедет на зимние сборы с черкасской командой, об этом сообщил главный тренер клуба Виталий Пономарев.

– Какова дальнейшая судьба в ЛНЗ Эйнела Соареша, который был отстранен от первой команды из-за дисциплинарных нарушений. Поедет ли он на сборы?

– Нет, Соареш не поедет на сборы. Он не готов выполнять те требования, которые мы предлагаем.

Мы с первого дня в команде предупредили, что будут играть те футболисты, для которых клуб будет на первом месте, и которые будут выполнять требования тренерского штаба. Ни один игрок выше команды здесь не будет.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Эйнел Соареш Виталий Пономарев
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
