Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отметил свой 24-й день рождения эффектным голом в ворота «Мальорки» (2:1) в 18-м туре Ла Лиги.

На 63-й минуте Ванат реализовал пенальти и помог команде одержать важную победу, отыграв при этом весь матч.

Ла Лига не оставила этот момент без внимания, отреагировав на точный выстрел украинца в социальных сетях.

«Лучший подарок на день рождения для Ваната», – говорится в сообщении Ла Лиги.

Украинский нападающий отличился в этом сезоне Ла Лиги четырьмя голами, отыграв 15 матчей.

ФОТО. Ла Лига выступила с обращением к Ванату. Это лучший подарок