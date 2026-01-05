Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига выступила с обращением к Ванату. Это лучший подарок
Испания
05 января 2026, 22:31 |
659
0

Ла Лига выступила с обращением к Ванату. Это лучший подарок

Нападающий сумел забить гол в свой день рождения

05 января 2026, 22:31 |
659
0
Ла Лига выступила с обращением к Ванату. Это лучший подарок
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отметил свой 24-й день рождения эффектным голом в ворота «Мальорки» (2:1) в 18-м туре Ла Лиги.

На 63-й минуте Ванат реализовал пенальти и помог команде одержать важную победу, отыграв при этом весь матч.

Ла Лига не оставила этот момент без внимания, отреагировав на точный выстрел украинца в социальных сетях.

«Лучший подарок на день рождения для Ваната», – говорится в сообщении Ла Лиги.

Украинский нападающий отличился в этом сезоне Ла Лиги четырьмя голами, отыграв 15 матчей.

ФОТО. Ла Лига выступила с обращением к Ванату. Это лучший подарок

По теме:
ФОТО. Новая девушка Винисиуса – огонь. Пара опубликовала новые снимки
«Делал все, что хотел». Испанские журналисты в восторге от игры Цыганкова
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Владислав Ванат Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Мальорка
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Футбол | 05 января 2026, 15:59 5
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену

Команду может возглавить Энцо Мареска

Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка
Футбол | 05 января 2026, 21:32 1
Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка
Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка

Батагов и Зубков играли со старта, а Сикан остался в резерве

Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Футбол | 04.01.2026, 23:44
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Хоккей | 05.01.2026, 10:59
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Футбол | 05.01.2026, 07:27
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 7
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем