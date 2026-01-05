Ла Лига выступила с обращением к Ванату. Это лучший подарок
Нападающий сумел забить гол в свой день рождения
Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отметил свой 24-й день рождения эффектным голом в ворота «Мальорки» (2:1) в 18-м туре Ла Лиги.
На 63-й минуте Ванат реализовал пенальти и помог команде одержать важную победу, отыграв при этом весь матч.
Ла Лига не оставила этот момент без внимания, отреагировав на точный выстрел украинца в социальных сетях.
«Лучший подарок на день рождения для Ваната», – говорится в сообщении Ла Лиги.
Украинский нападающий отличился в этом сезоне Ла Лиги четырьмя голами, отыграв 15 матчей.
🤟 El mejor regalo de cumpleaños para Vanat.#MallorcaGirona | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/6N0xSA51l9— LALIGA (@LaLiga) January 4, 2026
