Известный украинский тренер потерял на войне друга детства

Один из представителей украинской тренерской школы, Владимир Шаран, прибыл во Львов. Однако цель его визита в столицу Галиции не связана с текущими футбольными делами ни в «Карпатах», ни во «Львове».

Специалист приехал в город Льва, чтобы проводить в последний путь своего давнего друга – Игоря Баика, которого с почестями похоронили вместе с тремя защитниками – Валерием Рудым, Иваном Садовым и Анатолием Дмитриевым на Лычаковском кладбище.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Владимир Шаран вспомнил о дружбе с погибшим воином, которая началась более сорока лет назад.

– Когда мне было 14 лет, мой первый тренер Николай Сегин привез меня из Галича во Львов, – вспоминает Шаран.

– Там мы познакомились с Ярославом Дмитрасевичем, под руководством которого я впоследствии занимался. У нас тогда был очень боевой коллектив, в который собиралось немало львовских ребят. Одним из них был Игорь Баик, который играл на позиции правого защитника и отличался большой старательностью. Именно тогда мы с ним подружились. Позже Игорь работал в ДЮСШ ФК «Львов» у Романа Михайлива.

Когда в 2014 году в Украине началась война, мой друг одним из первых пошел защищать страну. Баик продолжал это делать и во время полномасштабного вторжения озверевших рашистов в Украину. Он оборонял нашу Родину на Донецком направлении в составе 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского Сухопутных войск ВСУ. Игорь всегда был лидером, порядочным, справедливым и очень скромным человеком. Сколько бы раз я с ним ни встречался, он никогда не говорил мне о том, что имеет шесть боевых наград и отличий. Не любил хвастаться – это не в его характере. Он был настоящим патриотом Украины, за которую отдал свою жизнь. Об этом мне сообщили 20 ноября, на следующий день после его гибели. По определённым причинам Игоря Баика хоронили только сегодня. В один день с ним Львов прощался еще с тремя Героями. На кладбище побывало много футбольных людей, а также городской голова Львова Андрей Садовый. Среди присутствующих был и один из игроков киевского «Динамо» Тарас Михавко. Он, как и все присутствующие на похоронах, очень уважал погибшего воина.

По словам Владимира Шарана, его друг был предан футболу.

– Он очень переживал за львовский и украинский футбол, старался следить за всеми событиями, которые происходят в нашем футбольном хозяйстве, – продолжает специалист.

– В течение вчерашнего и сегодняшнего дней мы вместе с друзьями Игоря по спортивной школе вспоминали связанные с ним эпизоды – как из далёкого прошлого, так и из настоящего. О величии этого человека свидетельствует многое. Его смерть стала для нас и футбольного сообщества Львова серьёзной утратой.