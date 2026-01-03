Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
03 января 2026, 19:12 | Обновлено 03 января 2026, 19:14
Стало известно, выйдут ли Трубин и Судаков в стартовом составе Бенфики

«Орлы» дома сыграют против «Эшторила»

Стало известно, выйдут ли Трубин и Судаков в стартовом составе Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью определился со стартовым составом команды на матч 17-го тура чемпионата Португалии против «Эшторила».

Поединок между командами пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луж».

С первых минут в составе хозяев выйдут два украинца – Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Матч начнется 3 января в 20:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Бенфики» на матч против «Эшторила».

