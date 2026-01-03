ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракты с тремя ключевыми игроками
ФК «Прикарпатье-Благо» сохранил в команде Цюцюру, Романова и Барчука
Три футболиста «Прикарпатье-Благо» официально продлили сотрудничество с ивано-франковским клубом. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Первой лиги.
С 1 января 2026 года контракты продлены с полузащитниками Василием Цюцюрой и Сергеем Романовым и нападающим Романом Барчуком.
31-летний Цюцюра защищает «зелено-желтые» цвета с лета 2018-го. Капитан «Прикарпатье-Благо» является одним из лучших гвардейцев в истории: 171 матчей, 37 голов.
28-летний Романов присоединился к ивано-франковской команде летом 2023-го. За это время сыграл 24 матча.
35-летний Барчук проводит свой восьмой сезон в составе «Прикарпатья-Благо». С лета 2018 года он сыграл 156 матчей и забил 40 голов.
Ранее Sport.ua сообщал о том, что клуб Первой лиги планирует сохранить в составе трех футболистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе
Фьюри может готовить возвращение в ринг